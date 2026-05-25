ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Συγχαρητήρια στο ΑΚΕΛ για την εκλογική άνοδο – «Προοδευτική δύναμη απέναντι στην ακροδεξιά»

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία εκφράζει τα θερμά του συγχαρητήρια στο αδελφό κόμμα, το Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού (ΑΚΕΛ), καθώς και στον Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του, Στέφανο Στεφάνου, για την επιτυχημένη εκλογική μάχη και τη σημαντική ενίσχυση των δυνάμεών του σε ποσοστά, ψήφους και έδρες.

Σε μια περίοδο έντονης πολιτικής ρευστότητας, η ανάδειξη του ΑΚΕΛ ως μιας ισχυρής, αριστερής, προοδευτικής φωνής μέσα στη νέα Κυπριακή Βουλή των Αντιπροσώπων επιβεβαιώνει τη βαθιά σύνδεση του με τον κυπριακό λαό εδώ και δεκαετίες. Η ενισχυμένη παρουσία του ΑΚΕΛ αποτελεί το πιο ισχυρό και αξιόπιστο ανάχωμα απέναντι στην άνοδο της ακροδεξιάς, του εθνικισμού και της αντιπολιτικής που αυξάνουν τις δυνάμεις τους διεθνώς.

Καλή δύναμη στους νέους βουλευτές και τα στελέχη του ΑΚΕΛ στους μεγάλους κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες που ακολουθούν».