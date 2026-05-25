| Πολιτική

Αμμόχωστος: Πρωτιά για Κέττηρο και Κάρουλλα - Ποιοι εκλέγονται και ποιοι πρώην βουλευτές μένουν εκτός

Με 11.510 ψήφους αναδείχθηκε βουλευτής για ακόμη μία φορά ο Νίκος Κέττηρος και με 9.540 ψήφους επανεκλέχτηκε επίσης ο Γιώργος Κάρουλλας.

Οι Νίκος Κέττηρος του ΑΚΕΛ και Γιώργος Κάρουλλας του ΔΗΣΥ, πήραν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης στην επαρχία Αμμοχώστου κατά τις εκλογές που διενεργήθηκαν χθες Κυριακή 24 Μαϊου για εκλογή μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εκλογών, στην επαρχία Αμμοχώστου, τις τρεις έδρες του ΔΗΣΥ πήραν οι Γιώργος Κάρουλλας με 9.540 ψήφους, Νίκος Γεωργίου με 7.723 ψήφους και Γεώργιος Λυσανδρίδης με 6.827.

Εξάλλου τις τρεις έδρες του ΑΚΕΛ κατέλαβαν οι Νίκος Κέττηρος με 11.510 ψήφους, Γιώργος Κουκουμάς με 9.292 ψήφους και Γιαννάκης Γαβριήλ με 4.120.

Τις δύο έδρες του ΕΛΑΜ πήραν οι Λίνος Παπαγιάννης με 7.003 ψήφους και Λίνος Ιωάννης Χατζηγεωργίου με 4.869.

Την μία έδρα του ΔΗΚΟ κατέλαβε ο Ζαχαρίας Κουλίας με 2.700 ψήφους.

Από την Άμεση Δημοκρατία την έδρα κατέλαβε η Νταϊάνα Λουσία Κωνσταντινίδη με 1.657 ψήφους.

Τη μία έδρα του Αλμα - Πολίτες για την Κύπρο έλαβε η Θεοδουλίτσα (Λίτσα) Δρουσιώτου με 511 ψήφους.

Δύο υποψήφιοι, διατελέσαντες βουλευτές, ο Χρίστος Σενέκκης  του ΔΗΚΟ και ο Μιχάλης Γιακουμή της επίσης με το ΔΗΚΟ και προηγουμένως της ΔΗΠΑ, δεν κατάφεραν να εκλεγούν στην επαρχία Αμμοχώστου. 

 

