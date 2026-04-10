Ένα δειλό βήμα προς τον πλανήτη Άρη…

Επιστρέφουν σήμερα στον τρελοπλανήτη, οι τέσσερις αστροναύτες του Άρτεμις 2, οι οποίοι έγραψαν το δικό τους κατόρθωμα στο Διάστημα. Πήγαν πολύ πιο μακριά από οποιονδήποτε άλλον αστροναύτη. Βούτηξαν στο αχανές σκοτάδι και είναι πολύ δύσκολο να βρεθούμε στη θέση τους.

Πολλοί με ρωτούσαν πως έγινε αυτό, αφού κι άλλοι αστροναύτες έκαναν το γύρο της Σελήνης. Είναι πολύ απλό. Πέρασαν στην σκοτεινή πλευρά, αλλά απομακρύνθηκαν από αυτή 6.000 με 9.000 χιλιόμετρα. Ήταν κατά την ταπεινή μου γνώμη, μια πρώτη απόπειρα να νιώσει ο άνθρωπος πως απομακρύνεται κι άλλο από τη Γη και από τον δορυφόρο της. Ένα δειλό βήμα προς τον Άρη… Χάος παντού!

Πέρασαν τις 400 χιλιάδες χιλιόμετρα και σήμερα θα προσθαλασσωθούν στα παράλια της χώρας του Ντόναλτ Τραμπ. Ενός προέδρου που συζητείται παγκοσμίως για τη συμπεριφορά του, το αλλοπρόσαλλο των δηλώσεων και το απρόβλεπτο των αποφάσεων του… Η αλήθεια είναι, πως θα ήταν πολύ χρήσιμο να έπαιρναν τον Τραμπ στο ταξίδι τους... Να δει τον πλανήτη, στον οποίο δοκιμάζει να κυριαρχήσει. Από πολύ μακριά, όχι από το οβάλ γραφείο. Πέρα από τα γήπεδα του γκολφ, όπου ψυχαγωγείται, όταν από τα αεροσκάφη του βρέχει βόμβες και θάνατο…

Πίσω από την σκοτεινή πλευρά και ύστερα από 40 ολόκληρα λεπτά σιγής, το διαστημόπλοιο «Ιντέγκριτι» (Ακεραιότητα) πλησίασε στην εγγύτερη απόσταση από τη Σελήνη, σε 6.000 χλμ. «Είναι τόσο ευχάριστο να ακούς και πάλι τις φωνές από τη Γη», είπε η Κοκ αμέσως μετά την αποκατάσταση των επικοινωνιών. Η αστροναύτης περιέγραψε την αποστολή, ως απαρχή μιας νέας εποχής, στην οποία ο άνθρωπος όχι μόνο θα επιστρέψει στην επιφάνεια της Σελήνης, αλλά θα δημιουργήσει εκεί μόνιμες βάσεις. «Τελικά, όμως, θα διαλέγουμε πάντα τη Γη. Θα διαλέγουμε πάντα ο ένας τον άλλον», τόνισε η Κοκ.

Το πρωί της Δευτέρας, οι τέσσερις αστροναύτες δέχθηκαν κλήση από τον Τζιμ Λοβέλ, τον πιλότο της αποστολής «Απόλλων 8», η οποία μπήκε σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη το 1968, και διοικητή της αποστολής «Απόλλων 13», η οποία κατείχε μέχρι χθες το ρεκόρ απόστασης από τη Γη. «Καλωσορίσατε στην παλιά μου γειτονιά. Η ημέρα είναι ιστορική και συνειδητοποιώ πόσο απασχολημένοι θα είστε. Μην ξεχάσετε, όμως, να απολαύσετε τη θέα», προέτρεψε ο Λοβέλ το πλήρωμα.

Οι αστροναύτες κατέθεσαν αίτημα στη NASA, προκειμένου κρατήρας της Σελήνης να πάρει το όνομα της εκλιπούσας συζύγου του Χάνσεν, Κάρολ, η οποία πέθανε το 2020 από καρκίνο. «Ο κρατήρας αυτός είναι ένα φωτεινό σημείο στη Σελήνη και θα θέλαμε να πάρει το όνομα Κάρολ», είπε ο εμφανώς συγκινημένος Χάνσεν, καθώς η αίθουσα ελέγχου στο Χιούστον τηρούσε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη της συζύγου του. Συμβαίνουν κι αυτά στο Διάστημα…