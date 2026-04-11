Περιμένοντας το Άρτεμις, θυμόμαστε τον Γκαγκάριν…

Οι τέσσερις αστροναύτες που βρίσκονται στο διαστημικό σκάφος Orion έχουν ολοκληρώσει την αποστολή τους γύρω από τη Σελήνη και αναμενόταν να προσθαλασσωθούν στα ανοικτά των ακτών του Σαν Ντιέγκο γύρω στις 20:00 χθες Παρασκευή.

Ας μην ξεχνούμε όμως! Όλα ξεκίνησαν από μια ημερομηνία κοντά στη σημερινή. Πριν από 65 χρόνια, στις 12 Απριλίου 1961. Κάποιος πάντα κάνει την αρχή κι έκτοτε τον ακολουθούν όσοι έχουν το… σκουλίκι της αναζήτησης. Μέσα στην έξαψη του Ψυχρού Πολέμου η τότε Σοβιετική Ένωση πρωτοπορούσε στο Διάστημα σε όλα τα επίπεδα. Η Ιστορία έγραψε πως ο πρώτος άνθρωπος που βγήκε από τη γήινη ατμόσφαιρα λεγόταν Γιούρι Γκαγκάριν. Ο Γιούρι Γκαγκάριν έγινε διάσημος και εξαιρετικά δημοφιλής παγκοσμίως, και του απονεμήθηκε ένας μεγάλος αριθμός μεταλλίων και βραβεύσεων, ανάμεσά τους και αυτό του Ήρωα της Σοβιετικής Ένωσης, η οποία ήταν και η ανώτατη διάκριση της χώρας. Ο Γκαγκάριν πέθανε το 1968 όταν το αεροσκάφος MiG-15 που πετούσε κατά τη διάρκεια εκπαίδευσης κατέπεσε, πιθανώς από μηχανική βλάβη.

Έτσι, στις 12 Απριλίου 1961, Τετάρτη του Πάσχα, ο Γιούρι Γκαγκάριν ξεκίνησε για το ιστορικό του ταξίδι μέσα στο Βοστόκ 1. Είκοσι πέντε λεπτά μετά την εκτόξευση, μπήκε σε μια ελλειπτική τροχιά, που έφτασε σε μέγιστο ύψος τροχιάς (απόγειο) τα 327 χιλιόμετρα (203 μίλια) και ελάχιστο ύψος τροχιάς (περίγειο) τα 181 χιλιόμετρα (112 μίλια), και περιλάμβανε μία μόνο τροχιά γύρω από τη Γη.

Πίσω στη Γη, τα νέα ήδη ξεκινούσαν για τον γύρο του κόσμου. Το Σοβιετικό Επιτελείο τον προήγαγε, όσο ήταν στο Διάστημα, σε ταγματάρχη -για την περίπτωση που δεν γυρνούσε. Μάλιστα, είχαν ετοιμαστεί τρία δελτία Τύπου για την αποστολή πριν την εκτόξευση: ένα για την περίπτωση επιτυχίας και δυο για την περίπτωση αποτυχίας. Ο Γκαγκάριν δεν είχε τον έλεγχο του σκάφους του, επειδή κανείς τότε δεν ήξερε πώς οι συνθήκες κατά την πτήση θα επηρέαζαν τον άνθρωπο βιολογικά και ψυχολογικά, και ο συνδυασμός για το ξεκλείδωμα του χειριστηρίου βρισκόταν μέσα σ' έναν σφραγισμένο φάκελο που είχε μαζί του, ενώ το σκάφος ελεγχόταν από επιτελείο επιστημόνων και τεχνικών στη Γη.

Στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας του έπειτα από το κατόρθωμά του, ο Γκαγκάριν επισκέφθηκε το 1962 την Ελλάδα. Πλήθος κόσμου τον επευφημούσε θερμά στις 12 Φεβρουαρίου 1962, κατά στη διαδρομή του από το αεροδρόμιο του Ελληνικού προς την Αθήνα. Το σύνθημα «Γκαγκάριν-ειρήνη», που ακούστηκε τότε, δημιούργησε ένταση μεταξύ αριστερών διαδηλωτών και Αστυνομίας και υπήρξαν μερικοί τραυματισμοί. Ο Γκαγκάριν συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Καραμανλή και έγινε δεκτός από την Ακαδημία Αθηνών, ενώ ανακηρύχθηκε επίτιμος δημότης της ελληνικής πρωτεύουσας.