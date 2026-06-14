Χορεύοντας στη γειτονιά, κόντρα στην απομόνωση - Μια γιορτή στους Άγιους Ομολογητές που ένωσε πέραν των 1000 ανθρώπων κάθε ηλικίας

«Οι γειτονιές δεν είναι τα κτήρια. Οι γειτονιές είναι οι κάτοικοι και οι δράσεις τους», λέει στον «Π» ο Παναγιώτης Θεοδώρου, συνοψίζοντας τη φιλοσοφία πίσω από το «Χόρεψε στη Γειτονιά», τη μεγάλη γιορτή που μετέτρεψε τους Αγίους Ομολογητές σε σημείο συνάντησης ανθρώπων κάθε ηλικίας, αποδεικνύοντας ότι η ανάγκη για συνεύρεση και συμμετοχή παραμένει ισχυρή μέσα στις πόλεις. Περισσότεροι από χίλιοι άνθρωποι πέρασαν φέτος από τα εργαστήρια και το γλέντι που διοργάνωσε το πολιτιστικό εργαστήρι Αγίων Ομολογητών, στο πλαίσιο της γιορτής που πραγματοποιήθηκε ένα Σάββατο μέσα Μαΐου. Μια διοργάνωση που ξεκίνησε ως συνέχεια της «Γιορτής των Γειτόνων» και εξελίχθηκε σε μια από τις πιο ζωντανές πολιτιστικές εκδηλώσεις της πρωτεύουσας.

Από μικρά παιδιά μέχρι ανθρώπους άνω των 80 ετών, οι συμμετέχοντες βρέθηκαν στον ίδιο χώρο, χόρεψαν, γνώρισαν παραδοσιακές μουσικές και έγιναν μέρος μιας συλλογικής εμπειρίας που ξεπερνά τα όρια μιας απλής εκδήλωσης. Ο υπεύθυνος του πολιτιστικού εργαστηρίου υποστηρίζει ότι το μυστικό της επιτυχίας βρίσκεται στην αίσθηση αποδοχής που προσφέρει η διοργάνωση. Δεν χρειάζεται κάποιος να γνωρίζει χορό ή να διαθέτει εμπειρία. Αρκεί να θέλει να συμμετάσχει. Παράλληλα, τονίζει πως τέτοιες δράσεις λειτουργούν ως εργαλείο κοινωνικής συνοχής, ιδιαίτερα σε μια εποχή όπου η απομόνωση κυριαρχεί στην καθημερινότητα των πόλεων.

Στη συνέντευξή του στον «Π», ο κ. Θεοδώρου μιλά για τη μεγάλη ανταπόκριση του κόσμου, τη συμμετοχή των νέων, τις δυσκολίες διοργάνωσης μιας ανοιχτής πολιτιστικής δράσης, τον ρόλο της παράδοσης στη σύγχρονη κοινωνία και την ανάγκη οι γειτονιές να ξαναγίνουν ζωντανοί τόποι συνάντησης και επικοινωνίας.

Άναψε το γλέντι

Πώς βιώσατε τη φετινή απόκριση του κόσμου;

Είναι αλήθεια πως η προσέλευση του κόσμου ήταν αναμενόμενη αφού και την περσινή χρονιά, με λιγότερη προβολή, είχαμε περισσότερο κόσμο από ό,τι αναμέναμε. Τα πρόσωπα που πέρασαν από τα εργαστήρια και το γλέντι, από τις 17:30 μέχρι και τις 00:30, πρέπει να αριθμούσαν γύρω στα χίλια άτομα. Χαρήκαμε τον κόσμο, χαρήκαμε που χόρεψε, ή μάλλον χόρευε για ώρες χωρίς διάκριση ηλικίας ή ικανότητας και με τρόπο που σεβόταν ο ένας τον άλλον.

Τι έκανε τη διοργάνωση τόσο επιτυχημένη

Μέρος της επιτυχίας θεωρούμε πως οφείλεται στην άνεση που ένιωσε ο κόσμος να έρθει, να συμμετάσχει, να χορέψει ανεξάρτητα γνώσεων και να περάσει καλά. Γνωρίζουμε τη γειτονιά μας πάρα πολύ καλά και έχουμε αξιοποιήσει τους χώρους της σε πολλές εκδηλώσεις τα τελευταία 27 χρόνια. Από πέρσι, λόγω της θεματικής με το εργαστήρι και το γλέντι χορού, έχει αυξηθεί η προσέλευση, διότι ο κόσμος το αποζητά. Προσφέρεται η δυνατότητα να διδαχθεί κάποιος τοπικούς χορούς από διάφορες περιοχές - όπως η Πελοπόννησος, η Θράκη, οι Κυκλάδες, η Κύπρος και η Μικρά Ασία - και το ίδιο βράδυ να τους εμπεδώσει στο γλέντι, με τη συμμετοχή μουσικών από κάθε περιοχή. Παράλληλα, η ομάδα νέων του εργαστηρίου εργάστηκε φέτος μεθοδευμένα και στο θέμα της προβολής της εκδήώσης.

Δύο ετών μέχρι 82

Υπήρξε συμμετοχή και από νεότερες ηλικίες;

Στην όλη διοργάνωση είχαμε από ηλικίες δύο χρόνων μέχρι και 82. Είναι αλήθεια πως είχαμε μεγάλο αριθμό νέων 14 έως 25 ετών. Δεν θα χρησιμοποιούσα τη λέξη διατήρηση της παράδοσης αλλά βίωση παραδοσιακών στοιχείων όπως η μουσική και ο χορός. Η ενασχόληση των νέων με αυτά τα στοιχεία μέσα από τη μορφή του γλεντιού είναι ένα μέσο γνωριμίας και βίωσής τους ως ζωντανά στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς.

Γιατί επιλέξατε φέτος το θέμα «Χόρεψε στη Γειτονιά»;

Από το 2012 διοργανώνουμε κάθε χρόνο, ανελλιπώς, τη Γιορτή των Γειτόνων. Μια διοργάνωση που δεν διακόπηκε ούτε κατά την περίοδο της πανδημίας. Ο τίτλος «Χόρεψε Χόρεψε» ήρθε ως φυσική συνέχεια από την περασμένη χρονιά, έχοντας σκοπό να ανοίξει το αντικείμενο του παραδοσιακού χορού της Κύπρου και της Ελλάδας στο κοινό. Με τα εργαστήρια παροτρύνονται οι παρευρισκόμενοι να χορέψουν χωρίς δισταγμό. Από πέρσι επικεντρωθήκαμε στο να μοιραστούμε τη δική μας εμπειρία στον χώρο μας, όπου κάθε Παρασκευή έχουμε εργαστήρι και όχι μάθημα χορού.

Η αξία της γειτονιάς

Πόσο δύσκολο είναι σήμερα να οργανωθούν δωρεάν, ανοικτές πολιτιστικές δράσεις μέσα στην πόλη;

Η διοργάνωση ανοικτών πολιτιστικών δράσεων στην πόλη δεν είναι καθόλου εύκολη. Ο συντονισμός, η διοργάνωση, η ενημέρωση των υπηρεσιών του δήμου, ο συντονισμός των πωλητών και των μουσικών απαιτούν μεγάλο κόπο και συνέπεια. Η φετινή εκδήλωση διοργανώθηκε από ομάδα νέων του πολιτιστικού εργαστηρίου ηλικίας 18 έως 27 ετών. Η δυναμική υπάρχει και το Δημαρχείο Λευκωσίας στηρίζει σταθερά την εκδήλωση κάθε χρόνο, τόσο με χορηγία όσο και με υπηρεσίες. Το ίδιο και η ενορία των Αγίων Ομολογητών. Το φετινό εγχείρημα απαιτούσε μεγαλύτερη οικονομική στήριξη και τη βρήκαμε από το Υφυπουργείο Πολιτισμού.

Ποια η σημασία τέτοιων εκδηλώσεων για τη γειτονιά και ειδικά στις πόλεις;

Θα έλεγε κανείς πως τέτοιες εκδηλώσεις για μικρές γειτονιές όπως αυτή των Αγίων Ομολογητών είναι δίκοπο μαχαίρι. Η επιβάρυνση του χώρου και οι κυκλοφοριακές αλλαγές επιβαρύνουν τη γειτονιά για κάποιες ώρες. Οι εκδηλώσεις αυτές όμως επιτελούν σημαντικό κοινωνικό έργο. Δίνουν τη δυνατότητα συνεύρεσης, συνδιαλλαγής, ανταλλαγής σκέψεων και δημιουργίας γνωριμιών. Η συγκεκριμένη εκδήλωση έδωσε την ευκαιρία όχι μόνο στους κατοίκους της περιοχής αλλά και σε ανθρώπους από άλλες πόλεις να συναντηθούν, να χορέψουν και να επικοινωνήσουν έξω από την καθημερινότητα.