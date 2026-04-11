Μην αφήσετε να εκφυλιστεί και αυτό το σκάνδαλο

Ένας δημοσιογράφος μετά από δουλειά δύο και πλέον χρόνων, με πολύ προσωπικό κόστος και με ρίσκο την ίδια τη ζωή του, αποκαλύπτει πράματα και θάματα που συγκλονίζουν και αναστατώνουν την κυπριακή κοινωνία. Στην πολυσέλιδη αναφορά του κάνει λόγο για ύπαρξη παρακράτους, για χειραγώγηση της οικονομίας, για διαπλοκή μεταξύ δικαστών του Ανωτάτου Δικαστηρίου και τραπεζών με ανάμειξη όλων των θεσμών της Δικαιοσύνης. Μιλά ακόμη για εγκλήματα κοινού ποινικού Δικαίου, για βιασμούς, παιδεραστία, εκβιασμούς και άλλα απίστευτα και ανατριχιαστικά. Στο κείμενο του Μακ. Δρουσιώτη αναφέρονται δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου, μεγαλοδικηγόροι, ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο τέως και ο νυν Γενικός Εισαγγελέας, ο Βοηθός Γ. Εισαγγελέας, βουλευτές, πρώην υπουργοί και πολλοί άλλοι. Ακόμη γίνεται αναφορά στην Αδελφότητα των Ροδόσταυρων, μια οργάνωση που διοικεί και κατευθύνει οικονομικά θέματα σε Κύπρο και Ελλάδα. Είναι αναμειγμένη η άρχουσα τάξη, η πολιτική και Δικαστική Εξουσία και οι τράπεζες, δηλαδή όλο το κυπριακό κατεστημένο.

Ο δημοσιογράφος τολμά να τα βάλει με ένα ολόκληρο Σύστημα το οποίο, όπως ήταν αναμενόμενο, αντέδρασε με προσωπικές αγωγές εναντίον του με πανομοιότυπο λεξιλόγιο: «ασύστολα ψεύδη», «χαλκευμένες πληροφορίες», «μυθεύματα», «αποκυήματα νοσηρής φαντασίας». Το έργο του ερευνητή είναι τιτάνιο, άνισο και επικίνδυνο γιατί έχει να παλέψει ενάντια σε πανίσχυρες εξουσίες. Παρ' όλο που στις πολλών σελίδων αποκαλύψεις παρέχονται πληροφορίες με ονόματα, τόπους και ημερομηνίες που είναι μάλλον απίθανο όλα αυτά να είναι προϊόν μυθοπλασίας, εντούτοις για λόγους δεοντολογίας πρέπει να αναμένουμε τη διεξαγωγή της έρευνας για τεκμηρίωση των καταγγελιών. Ωστόσο, μερικά κόμματα (ΔΗΣΥ, ΕΔΕΚ) αντέδρασαν σπασμωδικά, αμφισβητούν την αυθεντικότητα των στοιχείων και είδαν το ζήτημα ως ευκαιρία να καταφερθούν εναντίον των πολιτικών τους αντιπάλων παρά ως ευκαιρία να ξεκαθαρίσει η κοινωνία από τη μάστιγα της διαφθοράς.

Εκείνο που κάνει έντονη εντύπωση είναι η στάση της Αστυνομίας που δίσταζε να προχωρήσει τάχιστα στη διερεύνηση και ασκoύσε πίεση προς τον ΜΔ να δώσει στοιχεία και μάλιστα σύντομα. Όταν ο ίδιος εδώ και δύο χρόνια προσέγγισε την Αστυνομία για να τους δώσει πληροφορίες αλλά τον αγνόησαν, τώρα ήθελαν στοιχεία μέσα σε λίγες ώρες, ενώ γνωρίζουν ότι η συλλογή τους διήρκεσε κάποια χρόνια. Πέραν τούτου θέτουν τις πληροφορίες κάτω από το μικροσκόπιο για να διαπιστώσουν τυχόν ανακρίβειες. Γιατί; Για να ακυρώσουν ολόκληρη την κατάθεση; Και προς τι οι αρχικές ανακοινώσεις ότι δεν παρέδωσε στοιχεία, μήπως για τη δημιουργία δυσμενών εντυπώσεων σε βάρος του; Η διαρροή (από την Αστυνομία;) της πληροφορίας ότι η «Σάντη» κατέθεσε και ομολόγησε ότι τα μηνύματα είναι πλαστά, σύμφωνα με τον δικηγόρο της, δεν έγινε αυθόρμητα αλλά ήταν αποτέλεσμα πίεσης. Γίνεται λόγος για διαπλοκή και θεσμικές παρεμβάσεις σε ανώτατο επίπεδο που αλλοιώνουν την πορεία των ερευνών.

Η όλη στάση της Αστυνομίας και η καταρχήν αντιμετώπιση του θέματος δείχνει απροθυμία για αντικειμενική και αμερόληπτη διερεύνηση. Η προϊστορία ανάλογων ερευνών δεν αποτελεί εχέγγυο για πλήρη διαλεύκανση. Γνωρίζουμε ότι το τελικό πόρισμα της όποιας διερεύνησης θα καταλήξει στη Γενική Εισαγγελία για να πάρει την τελική απόφαση. Και πώς περιμένουμε αντικειμενική κρίση όταν Γεν. Εισαγγελέας και Β. Γ. Εισαγγελέας είναι εμπλεκόμενοι;

Είναι γενική πεποίθηση ότι οι θεσμοί είναι διαβρωμένοι και ο κόσμος δεν εμπιστεύεται ούτε την Αστυνομία ούτε την Εισαγγελία ούτε τους δικαστές. Παρ' όλο τούτο ο υπουργός Δικαιοσύνης, υπεραμυνόμενος του Σώματος που ηγείται, επιμένει στη στήριξη των θεσμών της Πολιτείας. Όμως δεν υπάρχει καμιά εγγύηση ότι αυτή τη φορά θα λάμψει η αλήθεια και θα αποδοθεί δικαιοσύνη. Η έρευνα όχι μόνον πρέπει να γίνει από ανεξάρτητη επιτροπή αλλά να προέρχεται από το εξωτερικό. Αυτό εναπόκειται αποκλειστικά μόνον στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ζούμε σε ένα κράτος όπου «λειτουργούν» πολλοί θεσμοί, πολλές Αρχές και πολλές επιτροπές που όμως είναι όλες αλληλεξαρτώμενες και αν ανατρέξεις θα διαπιστώσεις ότι όλες εκπορεύονται από την ίδια Αρχή που τους διορίζει και που είναι η ίδια εμπλεκόμενη. Πώς μπορεί κάποιος να είναι σίγουρος ότι δεν θα επαναληφθούν τα ίδια και να τα σκεπάσει όλα ο χρόνος;

