Γελοιοφθορά: Μια νέα λέξη με πολύ νόημα…

Αδημονώ να φύγει ο Απρίλιος και να μπούμε στην τελική ευθεία για τις εκλογές. Οι πασχαλινές διακοπές τέλειωσαν, μας μένει μια πρωτομαγιά και μετά απολαύστε θέαμα.

Νομίζω δεν υπάρχει άλλη διέξοδος για τις χιλιάδες των ψηφοφόρων. Να απολαύσουν όλα όσα θα ακολουθήσουν, μέχρι την διεξαγωγή των εκλογών. Είναι τόσα πολλά τα αστέρια που θα κατακλύσουν τις οθόνες μας, που αν τώρα υπάρχει σύγχυση, σύντομα θα μετατραπεί σε θεατρικό πανδαιμόνιο.

Μιλώντας με φίλους που με τον δικό τους τρόπο παρακολουθούν τα τεκταινόμενα, βγάζω το συμπέρασμα, πως δεν είναι τόσο σύγχυση που τους καταπλακώνει, αλλά μια αποστροφή γενικά για την περιρρέουσα ατμόσφαιρα.

Ξεκινάμε από τους υποψήφιους. Όλοι τους ή σχεδόν όλοι βγαίνουν στην οθόνη, χωρίς κανένα στρες ή άγχος. Διακρίνονται για την αυτοπεποίθησή τους, ότι είναι μοναδικοί στο είδος τους. Και μπορεί να είναι, δεν αντιλέγω. Έχουν για πειθώ ατράνταχτα επιχειρήματα, στα οποία αν αντιπαραθέσεις αυτά των άλλων, αυτοακυρώνονται όλοι.

Ο τηλεθεατής ψηφοφόρος ξεπέρασε το στάδιο «τα έχω χαμένα με όλους αυτούς» και μπήκε στο τρυπάκι: ας το διασκεδάσουμε. Με την περιβόητη διαφθορά η κοινή γνώμη έχει πεισθεί, ότι δεν πρόκειται να αλλάξει το παραμικρό. Ο…κοσμάκης όχι μόνο πιστεύει πως όλα ισχύουν, αλλά υπάρχουν πολλά περισσότερα τα οποία αναμένουν στην ουρά, για να πάρουν τη σειρά τους. Είμαστε και δύσπιστοι και εύπιστοι μπροστά σε όλα τα σενάρια αναλόγως του θεάματος που τα συμπεριλαμβάνει. Ο φίλος μου ο οδοντοτεχνίτης μου το είπε, χωρίς να πατήσει φρένο: «Αποκλείεται να είναι όλα ψέματα. Θα μας πάρει και θα μας σηκώσει». Ήταν τόσο βέβαιος, ότι όλα πάνε κατά διαόλου, που ενέπλεξε και τον Τραμπ! Μεταξύ μας καλά έκανε, γιατί πίσω από το χάος που όλοι νιώθουμε ή παρακολουθούμε, δεν μπορεί παρά να αναμοχλεύει τα πάντα ο Τραμπ. Ακόμα και τους Τούρκους στο Πέργαμος αυτός τους κουβάλησε, αφού ακούγοντας τον Ακάρ να μας υπόσχεται, ότι αυτό ήταν το τελευταίο μας Πάσχα, έβαλε τον πρέσβη των ΗΠΑ στην Τουρκία να αναμοχλεύσει το κυπριακό, αφού είναι γνωστό, πως ο πρέσβης Μπάρακ των ΗΠΑ είναι κολλητός του Ερτογάν και του Τραμπ… Αν δεν βγάζετε νόημα από τα πιο πάνω, σημαίνει πως έχετε ακόμα αντιστάσεις στην γελοιοφθορά! Ναι, δεν υπάρχει τέτοια λέξη, την επινοεί η στήλη, για να δώσει τον τίτλο της κατάστασης, στην οποία έχουμε περιέλθει. Από τα στενά του Ορμούζ ως το… Πέργαμος, κανένας δεν εμπιστεύεται κανέναν κι αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό. Κάποιες φορές η αμφιβολία μπορεί να οδηγήσει σε διανοουμενίστικες απόπειρες και ποιος ξέρει, να μας κάνει πιο σοφούς…