Τραμπ: «Είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία, τα τεχνικά κομμάτια έρχονται στη συνέχεια» - Πότε αναμένεται η επόμενη συνάντηση

Ο αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως ο πόλεμος με το Ιράν «θα τελειώσει σύντομα», ενώ δήλωσε πως ίσως επεκταθεί η εκεχειρία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε πεπεισμένος χθες Πέμπτη ότι σύντομα θα συναφθεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν.

Σχετικά άρθρα:

Ο Τραμπ δήλωσε ότι η επόμενη συνάντηση μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν θα μπορούσε να διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο και εκτίμησε ότι είναι πιθανή η παράταση της εκεχειρίας των δύο εβδομάδων στην οποία έχουν ήδη συμφωνήσει οι δύο πλευρές. Παρά ταύτα πρόσθεσε ότι ενδέχεται να μην χρειαστεί παράταση, καθώς η Τεχεράνη επιθυμεί να συναφθεί συμφωνία.

«Θα δούμε τι θα συμβεί. Αλλά πιστεύω ότι είμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία με το Ιράν», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους έξω από τον Λευκό Οίκο. Σημείωσε επίσης ότι αν υπάρξει συμφωνία και αυτή υπογραφεί στο Ισλαμαμπάντ, ίσως να πάει και ο ίδιος εκεί.

Λίγες ώρες αργότερα από το Λας Βέγκας ο Τραμπ επανέλαβε ότι ο πόλεμος «μάλλον θα τελειώσει αρκετά σύντομα».

Στο μεταξύ πακιστανική πηγή που συμμετέχει στη μεσολάβηση μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν δήλωσε σήμερα ότι σημειώνεται πρόοδος στις παρασκηνιακές διπλωματικές προσπάθειες και εκτίμησε ότι μια επικείμενη συνάντηση μεταξύ των δύο πλευρών ενδέχεται να καταλήξει στην υπογραφή συμφωνίας.

Αρχικά ΗΠΑ και Ιράν θα υπογράψουν ένα μνημόνιο κατανόησης και μέσα σε διάστημα 60 ημερών θα ακολουθήσει μια ολοκληρωμένη συμφωνία, επεσήμανε η πηγή που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία της.

«Η λεπτομερής συμφωνία έρχεται αργότερα. Και οι δύο πλευρές συμφωνούν επί της αρχής και τα τεχνικά κομμάτια έρχονται στη συνέχεια», διευκρίνισε.

Άλλη διπλωματική πηγή δήλωσε ότι βασικός μεσολαβητής του Πακιστάν, ο επικεφαλής του γενικού επιτελείου στρατού της χώρας αρχιστράτηγος Ασίμ Μουνίρ, έχει συνομιλίες στην Τεχεράνη από την Τετάρτη και έχει σημειώσει προόδους σε «ακανθώδη θέματα».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Tags

ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ, ΙΡΑΝ, ΗΠΑ, ΠΟΛΕΜΟΣ, ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ, ΣΥΜΦΩΝΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

