Ο Φειδίας, οι πέτρες και οι... βαρέλες

Το ακούσαμε και αυτό στην «ιδιόρρυθμη» προεκλογική εκστρατεία, που διανύουμε. Φιλοξενούμενος σε εκπομπή του ΑΝΤ1 ο Φειδίας Παναγιώτου κατηγόρησε τον ιδρυτή του «Σήκου Πάνω» Χριστόφορο Τορναρίτη, ότι ρίχνει πέτρες και κάνει γκράφιτι πάνω στα σπίτια του. Κατά τα άλλα ο Φειδίας, που όπως όλα δείχνουν αύριο θα συμμετάσχει και στο Εθνικό Συμβούλιο, όταν τον ρώτησαν οι δημοσιογράφοι για τα γεγονότα στην Πύλα και την στάση της ΟΥΝΦΙΚΥΠ κοίταζε λες και του μιλούσαν για UFO, και ζήτησε να του εξηγήσουν τι είναι η… ΟΥΝΦΙΚΥΠ. Άχ Φειδία μου. Δεν ξέρουμε αν όντως σου ρίχνει πέτρες ο Τορναρίτης, αλλά εσύ σίγουρα ρίχνεις βαρέλες στα κεφάλια μας. Και έχουμε ακόμα δρόμο...

Κ.ΖΑΔΗΣ