Ιστοσελίδες ΕΟΑ και... τουρίστες!

Με βάση τα όσα προωθούνται, ως άμεσα μέτρα για τις επικίνδυνες οικοδομές, θα δημιουργηθεί μητρώο, που θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες των ΕΟΑ και θα λέει ποια οικοδομή είναι επικίνδυνη. Αντί ως πρώτο μέτρο, να ήταν το αυτονόητο, δηλαδή η πολύ απλή τοιχοκόλληση ειδοποίησης στην είσοδο της οικοδομής, για να το βλέπουν οι ένοικοι έστω και την υστάτη, εμείς πάμε με τα πιο δύσκολα. Δηλαδή, ένας τουρίστας, που θα θέλει να ενοικιάσει για βραχεία μίσθωση ένα διαμέρισμα κάπου, σε κάποια πολυκατοικία της Κύπρου, θα πρέπει πρώτα να επιθεωρήσει την ιστοσελίδα του τοπικού ΕΟΑ και μετά να προχωρήσει στην κράτηση. Μήπως θα έπρεπε να υποχρεώσει το αρμόδιο υφυπουργείο τις πλατφόρμες μίσθωσης, να ενσωματώσουν τα στοιχεία; Σε άλλα νέα, ο ένας εκ των δύο νεκρών της Γερμασόγειας φαίνεται να έκλεισε το διαμέρισμα μέσω πλατφόρμας βραχείας μίσθωσης.

Παζ.