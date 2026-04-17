Κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες και χαλάζι μετά το επεισόδιο σκόνης - Πότε τίθεται σε ισχύ και πόσο θα διαρκέσει

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κοινωνία

Σε ρυθμούς Κατακλυσμού η Λάρνακα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Μετά το Πάσχα, η Λάρνακα εισέρχεται σιγά - σιγά σε ρυθμούς Κατακλυσμού, αφού είναι ο δήμος που διοργανώνει την μεγαλύτερη λαϊκή γιορτή σ' ολόκληρη την Κύπρο. Ο φετινός Κατακλυσμός θα σηματοδοτήσει κυριολεκτικά την άφιξη του καλοκαιριού, αφού η γιορτή του Αγίου Πνεύματος είναι τη Δευτέρα, 1η Ιουνίου. Στο πλαίσιο των προετοιμασιών, ο Δήμος Λάρνακας ανακοίνωσε χθες, ότι δέχεται αιτήσεις για παραχώρηση χώρου στις Φοινικούδες για τον Κατακλυσμό, οι οποίες θα πρέπει να υποβάλλονται από τη Δευτέρα 27 Απριλίου, μέχρι και την Παρασκευή 15 Μαΐου, στο Κέντρο Εξυπηρέτησης του Δημότη (Ανδρέα Μιαούλη 11). Σύντομα το πολιτιστικό τμήμα του δήμου, θα ανακοινώσει και τις εκδηλώσεις ολόκληρου του εξαημέρου, οι οποίες αναμένεται και φέτος να είναι πλούσιες.

Β. Βας

 

Tags

ΛΑΡΝΑΚΑΔΗΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑΚατακλυσμόςΛΑΡΝΑΚΑ ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα