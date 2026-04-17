Σε ρυθμούς Κατακλυσμού η Λάρνακα

Μετά το Πάσχα, η Λάρνακα εισέρχεται σιγά - σιγά σε ρυθμούς Κατακλυσμού, αφού είναι ο δήμος που διοργανώνει την μεγαλύτερη λαϊκή γιορτή σ' ολόκληρη την Κύπρο. Ο φετινός Κατακλυσμός θα σηματοδοτήσει κυριολεκτικά την άφιξη του καλοκαιριού, αφού η γιορτή του Αγίου Πνεύματος είναι τη Δευτέρα, 1η Ιουνίου. Στο πλαίσιο των προετοιμασιών, ο Δήμος Λάρνακας ανακοίνωσε χθες, ότι δέχεται αιτήσεις για παραχώρηση χώρου στις Φοινικούδες για τον Κατακλυσμό, οι οποίες θα πρέπει να υποβάλλονται από τη Δευτέρα 27 Απριλίου, μέχρι και την Παρασκευή 15 Μαΐου, στο Κέντρο Εξυπηρέτησης του Δημότη (Ανδρέα Μιαούλη 11). Σύντομα το πολιτιστικό τμήμα του δήμου, θα ανακοινώσει και τις εκδηλώσεις ολόκληρου του εξαημέρου, οι οποίες αναμένεται και φέτος να είναι πλούσιες.

Β. Βας