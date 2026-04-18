Δυσκολεύεται να ολοκληρώσει μια σκέψη

Είναι άδικο από την αρχή. Θυμάστε τον Τζο Μπάιντεν, που δέχτηκε άγρια σφοδρή κριτική για τα γλωσσικά του λάθη, που αποδίδονταν στην ηλικία του, αλλά η όλο και πιο παράξενη συμπεριφορά του Τραμπ έχει σε μεγάλο βαθμό αγνοηθεί. Γιατί τόση διαφορά; Μήπως ο Τραμπ ελέγχει όλα τα ΜΜΕ και τον προσέχουν, ενώ τον παππού Τζο τον έκραζαν από το ένα πρωί μέχρι το άλλο…;

Μετά την καταστροφική εμφάνιση του Μπάιντεν σε τηλεοπτικό ντιμπέιτ τον Ιούνιο του 2024, όταν επανειλημμένα δυσκολεύτηκε να διατηρήσει τη ροή των σκέψεών του, η κριτική για την ικανότητά του τελικά τον οδήγησε να αποσυρθεί από τον εκλογικό αγώνα.

Ο Τραμπ, ωστόσο, έχει σε μεγάλο βαθμό γλιτώσει από την ίδια αξιολόγηση, παρά τα παραδείγματα σύγχυσης και ασυνήθιστης συμπεριφοράς, που συνεχίστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του και ήταν εμφανή στην πρόσφατη επίσκεψή του στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με τον Guardian.

Ο Τραμπ, κατά τη συνάντησή του με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, άλλαξε απότομα το θέμα της συζήτησης από τη μετανάστευση και είπε:

«Το άλλο που λέω στην Ευρώπη: δεν θα επιτρέψουμε να χτιστούν ανεμογεννήτριες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μας σκοτώνουν. Καταστρέφουν την ομορφιά του τοπίου μας».

Ο Τραμπ συνέχισε να μιλάει, ασταμάτητα και χωρίς προτροπή, για δύο λεπτά για τις ανεμογεννήτριες, ισχυριζόμενος χωρίς αποδείξεις, ότι τρελαίνουν τις φάλαινες και ότι η αιολική ενέργεια «σκοτώνει τα πουλιά».

Οι απότομες αλλαγές στη συζήτηση είναι ένα παράδειγμα του ό,τι ο Τραμπ «παρεκκλίνει χωρίς να σκέφτεται, απλά αλλάζει θέμα χωρίς αυτοέλεγχο, χωρίς να έχει μια συνεκτική αφήγηση», δήλωσε ο Χάρι Σίγκαλ, ανώτερος λέκτορας στο τμήμα ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Cornell και στο Τμήμα Ψυχιατρικής του Weill Cornell Medicine. Για χρόνια, ο Τραμπ αποκρούει τις ερωτήσεις σχετικά με την πνευματική του οξύτητα, περιγράφοντας τον εαυτό του, ως «σταθερή ιδιοφυΐα» και μιλώντας για τις «άριστες» εξετάσεις του.

Όταν ο Τραμπ ρωτήθηκε: «Ποια είναι η επόμενη προεκλογική υπόσχεση, που σκοπεύετε να εκπληρώσετε προς τον αμερικανικό λαό;» Τι απάντησε; Ιδού: "Κατάργησα – μόλις χθες το βράδυ κατάργησα έναν, όταν αγοράζεις ένα σπίτι, έχει μια βρύση, Τζο, και από τη βρύση δεν βγαίνει νερό. Έχει έναν περιοριστή. Δεν μπορείς, σε περιοχές όπου έχει τόσο πολύ νερό, που δεν ξέρουν τι να το κάνουν. Έχεις ένα ντους και το ντους δεν… το ντους δεν… νομίζεις ότι δεν λειτουργεί. Λειτουργεί."

«Κάθε δίκαιος εμπειρογνώμονας ψυχικής υγείας θα ανησυχούσε πολύ για την απόδοση του Ντόναλντ Τραμπ», έγραψε ο Ρίτσαρντ Α. Φρίντμαν, καθηγητής κλινικής ψυχοθεραπείας. Πρόσθεσε: «Αν ένας ασθενής μου παρουσίαζε τη λεκτική ασυνάρτητη επικοινωνία, την περιφερειακή σκέψη και την επαναλαμβανόμενη ομιλία, που επιδεικνύει τώρα ο Τραμπ, θα τον παρέπεμπα σχεδόν σίγουρα για μια αυστηρή νευροψυχιατρική αξιολόγηση, προκειμένου να αποκλειστεί η ύπαρξη γνωστικής διαταραχής».