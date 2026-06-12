Μουντιάλ 2026: Οι χάκερ, το Ιράν, το FBI και οι... «δράκοι» στις ΗΠΑ

Μια ομάδα χάκερ που συνδέεται με το Ιράν ισχυρίστηκε ότι... χάκαρε drones του FBI και απείλησε να στοχοποιήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, δήλωσε την Παρασκευή μια ομάδα παρακολούθησης.

Η SITE Intelligence Group, ένας ιδιωτικός οργανισμός που παρακολουθεί την διαδικτυακή δραστηριότητα των τζιχαντιστικών ομάδων, δημοσίευσε μια δήλωση της ομάδας Handala ισχυριζόμενη ότι είχε καταγράψει «κάθε εικόνα και κάθε ύποπτο» από drones του FBI «για μήνες».

Οι χάκερ ισχυρίζονται ότι είχαν πρόσβαση σε drones εξοπλισμένα με συστήματα αναγνώρισης προσώπου και πινακίδων κυκλοφορίας (FPV) που έχουν αναπτυχθεί για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας.

«Καλύτερα να ενισχύσετε την ασφάλεια στο Παγκόσμιο Κύπελλό σας. Δεν μας αρέσουν πραγματικά μερικές από αυτές τις ομάδες. Να θυμάστε: τα FPV είναι παντού. Ποτέ δεν ξέρεις πότε μπορεί να βρίσκεται κάποιος στο λεωφορείο της ομάδας σου», δήλωσε η Handala, όπως επικαλείται η SITE.

Το FBI αναπτύσσει drones και απαγορεύει την πτήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAV) πάνω από τα αμερικανικά στάδια που φιλοξενούν αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου, καθώς και σε εκδηλώσεις που διοργανώνονται παράλληλα με τη διοργάνωση.

Το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει ήδη προειδοποιήσει για τον κίνδυνο κυβερνοεπιθέσεων που πραγματοποιούνται από Ιρανούς παράγοντες μετά τις αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις στην Τεχεράνη τον Φεβρουάριο, οι οποίες πυροδότησαν τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Η Handala δημοσίευσε φωτογραφίες και βίντεο που ισχυρίστηκε ότι ελήφθησαν από τα χακαρισμένα drones, αλλά το SITE αμφισβήτησε αυτόν τον ισχυρισμό.

Ένα βίντεο της φερόμενης παραβίασης δημιουργήθηκε στην πραγματικότητα από μια πλατφόρμα λογισμικού τον Δεκέμβριο του 2024 για να προωθήσει τη χρήση της τεχνολογίας της από ένα αστυνομικό τμήμα των ΗΠΑ. Σκοπός του ήταν να παρακολουθεί τις ζημιές που προκλήθηκαν από έναν ανεμοστρόβιλο, διευκρίνισε η SITE.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ