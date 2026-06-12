Το υπαρξιακό δίλημμα της Κύπρου

Το παγκόσμιο διεθνές σύστημα έχει οριστικά απομακρυνθεί από την εποχή της αμερικανικής μονοπολικότητας που ακολούθησε τον Ψυχρό Πόλεμο, βυθιζόμενο σε μια εξαιρετικά ασταθή και απρόβλεπτη πολυπολική πραγματικότητα. Σε αυτό το νέο αναδυόμενο πρότυπο, τα έθνη καθοδηγούνται από μια αδίστακτη, δομική αναγκαιότητα να μεγιστοποιήσουν τη σχετική τους δύναμη και να διασφαλίσουν την απόλυτη επιβίωσή τους σε ένα εγγενώς αναρχικό παγκόσμιο περιβάλλον. Η πιο ζωντανή εκδήλωση αυτής της μετάβασης εκτυλίσσεται στη σύγχρονη Μέση Ανατολή, όπου η σύγκρουση σε πολλαπλά μέτωπα, στην οποία εμπλέκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και το Ιράν, λειτουργεί ως ο καθοριστικός καταλύτης για μια μαζική παγκόσμια και περιφερειακή γεωπολιτική αναδιάταξη. Αυτός ο συνεχιζόμενος πόλεμος έχει αναδιαμορφώσει ριζικά την περιφερειακή ισορροπία δυνάμεων και έχει δημιουργήσει βαθιές υπαρξιακές απειλές για μικρότερα, στρατηγικά ευάλωτα κράτη όπως η Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία πρόσφατα υιοθέτησε μια επικίνδυνη στροφή στην εξωτερική της πολιτική που αλλάζει ριζικά το ιστορικό πλαίσιο ασφάλειάς της, εκθέτοντάς την σε τεράστιο κίνδυνο.

Ο ασύμμετρος πόλεμος

Η στρατιωτική εκστρατεία των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν ξεκίνησε με υπερβολικά φιλόδοξους στόχους: την πλήρη αποπυρηνικοποίηση, την καταστροφή της εγχώριας υποδομής μη επανδρωμένων αεροσκαφών και πυραύλων του Ιράν, τη διάλυση του δικτύου των αντιπροσώπων του, του λεγόμενου ‘δακτυλίου της φωτιάς’, καθώς και τη συστημική αλλαγή καθεστώτος μέσω μαζικών αεροπορικών επιθέσεων ακριβείας. Ωστόσο, αυτή η στρατηγική απέτυχε παταγωδώς. Αντί να διαλύσει το καθεστώς, οι βαριές βομβαρδιστικές επιθέσεις απέδωσαν ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα, πυροδοτώντας ένα ισχυρό εσωτερικό φαινόμενο συσπείρωσης γύρω από τη σημαία, το οποίο ενίσχυσε την αποφασιστικότητα της ιρανικής κυβέρνησης και εδραίωσε την εξουσία της.

Αντιμετωπίζοντας συντριπτική συμβατική υπεροχή, το Ιράν στράφηκε σε μια στρατηγική ‘οριζόντιας κλιμάκωσης’. Κατακλύζοντας το πεδίο μάχης με ένα ευρέως κατανεμημένο οπλοστάσιο φθηνών, μαζικά παραγόμενων ντρόουν και βαλλιστικών πυραύλων, η Τεχεράνη παγίδευσε την Ουάσιγκτον και την Ιερουσαλήμ σε έναν οικονομικά μη βιώσιμο πόλεμο εξάντλησης. Αυτή η ασύμμετρη προσέγγιση εξέθεσε με επιτυχία ένα παραλυτικό ‘κενό αποτροπής’ της Δύσης, αναγκάζοντας τις ΗΠΑ και το Ισραήλ να εξαντλήσουν γρήγορα τα περιορισμένα, πολυδισεκατομμυριούχα αποθέματά τους από εξαιρετικά εξελιγμένα αμυντικά αντιαεροπορικά συστήματα.

Βραχυπρόθεσμες προοπτικές

Κατά συνέπεια, η σύγκρουση έχει εξελιχθεί σε ένα εξουθενωτικό ναυτικό αδιέξοδο. Απειλώντας την εμπορική ναυσιπλοΐα μέσω του Στενού του Ορμούζ —το οποίο διαχειρίζεται περίπου το 20% του παγκόσμιου εφοδιασμού πετρελαίου— το Ιράν έχει καταφέρει να μετατρέψει τη γεωγραφική του θέση σε όπλο, προκαλώντας σοβαρές παγκόσμιες διαταραχές στον τομέα της ενέργειας και των εφοδιαστικών αλυσίδων. Σε συνδυασμό με τα βιομηχανικά προβλήματα των ΗΠΑ, η ταχεία εξάντληση των προηγμένων δυτικών πυρομαχικών έχει στερήσει από την Ουάσιγκτον την ικανότητα να διατηρήσει έναν πόλεμο αόριστης διάρκειας. Η Δύση είναι πλέον δομικά υποχρεωμένη να διαπραγματευτεί απευθείας με την Τεχεράνη για την πρόσβαση στον Περσικό Κόλπο, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνονται συμβιβαστικές εκεχειρίες που αφήνουν την βασική περιφερειακή στρατιωτική υποδομή του Ιράν εντελώς ανέπαφη.

Μακροπρόθεσμες προοπτικές

Επειδή μια πλήρης χερσαία εισβολή από τη Δύση είναι φυσικά και πολιτικά αδύνατη, η αλλαγή καθεστώτος με συμβατικά μέσα έχει ουσιαστικά αποκλειστεί. Έχοντας ήδη επιβιώσει από το απόλυτο ανώτατο όριο της συμβατικής πίεσης από τη Δύση, η Τεχεράνη ωθείται πλέον δομικά να ξεπεράσει αμετάκλητα το πυρηνικό όριο, προκειμένου να διασφαλίσει τη μόνιμη επιβίωσή της. Η δημιουργία ενός πλήρως λειτουργικού πυρηνικού αποτρεπτικού μηχανισμού θα καταστήσει το εκτεταμένο δίκτυο ασύμμετρων αντιπροσώπων του Ιράν πρακτικά άθικτο. Τελικά, αυτό θα υπονομεύσει μόνιμα τη δυτική περιφερειακή ηγεμονία, αναγκάζοντας τη Δύση να υιοθετήσει μια στάση στρατηγικού συμβιβασμού και αναδεικνύοντας το Ιράν σε μια πλήρως ανεξάρτητη παγκόσμια και περιφερειακή δύναμη.

Η αναδυόμενη πολυπολική αρχιτεκτονική

Η οριστική αποτυχία της δυτικής εκστρατείας ανατροπής έχει επιταχύνει τη διαμόρφωση μιας «εύθραυστης ισορροπίας» στη Μέση Ανατολή, η οποία διέπεται από τρεις βασικές μεταβαλλόμενες δυναμικές:

Ο πολυπολικός άξονας: Προσπαθώντας να εφαρμόσει τη φιλόδοξη διπλή στρατηγική της ταυτόχρονης αποδυνάμωσης της Ρωσίας και της συντριβής του Ιράν, οι ΗΠΑ ώθησαν ακούσια τους αντιπάλους τους να σχηματίσουν έναν ισχυρό άξονα συμφερόντων. Η Ρωσία εφοδιάζει πλέον την Τεχεράνη με προηγμένα συστήματα αεροπορικής άμυνας και διπλωματική κάλυψη από τον ΟΗΕ, ενώ η Κίνα εκμεταλλεύεται τη φθηνή, υπό κυρώσεις ενέργεια και την απόσπαση της προσοχής της Ουάσιγκτον για να επεκτείνει αμείλικτα τις δικές της ανεξέλεγκτες στρατιωτικές και οικονομικές δυνατότητες στον Ινδο-Ειρηνικό.

Αραβική στρατηγική αυτονομία: Αναγνωρίζοντας τη μόνιμη φθορά της αμερικανικής ομπρέλας ασφάλειας και τη δική τους ευπάθεια στον ασύμμετρο πόλεμο με ντρόουν, παραδοσιακοί σύμμαχοι του Κόλπου όπως η Σαουδική Αραβία και τα ΗΑΕ έχουν εγκαταλείψει την απόλυτη εξάρτηση από την Ουάσιγκτον. Επιδιώκουν ενεργά μια πολυκατευθυντική διπλωματία — εξισορροπώντας τις αγορές όπλων από τις ΗΠΑ με μαζικές επενδύσεις κεφαλαίου από την Κίνα και διατηρώντας ρεαλιστικούς δεσμούς με την Τεχεράνη για να προστατεύσουν τις οικονομίες τους από το σταυροδρόμι των περιφερειακών συγκρούσεων μέσω αντιπροσώπων.

Η Λεβαντίνη του μηδενικού αθροίσματος: Ενώ τα κράτη του Κόλπου εγκαθίστανται σκόπιμα σε μια υπολογισμένη πολυπολική εκεχειρία, η Λεβαντίνη παραμένει απελπιστικά παγιδευμένη σε ένα τραγικό αδιέξοδο μηδενικού αθροίσματος. Με τη λύση των δύο κρατών ουσιαστικά νεκρή, η προσπάθεια του Ισραήλ να εδραιώσει ένα «Μεγάλο Ισραήλ», το έχει εγκλωβίσει σε ένα μόνιμο δημογραφικό σιδερένιο κλουβί. Για να διατηρήσει την εθνοτική κυριαρχία του πάνω σε κατακερματισμένους υποκρατικούς θύλακες, το Ισραήλ αναγκάζεται να εμπλακεί σε έναν εξαντλητικό πόλεμο φθοράς σε πολλαπλά μέτωπα, ο οποίος αποξενώνει συνεχώς τη δυτική κοινή γνώμη και απογυμνώνει επιθετικά το προστατευτικό του αφήγημα των «κοινών φιλελεύθερων αξιών». Κατά συνέπεια, το Ισραήλ θεωρείται όλο και περισσότερο από την Ουάσιγκτον ως ένα εξαιρετικά δαπανηρό και εξαντλητικό στρατηγικό βάρος.

Τελικά, η ευρύτερη Μέση Ανατολή βρίσκεται σε μετάβαση προς την ευρεία κρατικοποίηση των πόρων, τη δημιουργία εναλλακτικών, μη δυτικών χρηματοοικονομικών δικτύων και μια πολύ πιο άμεση, ολοκληρωμένη οικονομική συμμαχία με την Ασία.

Το επικίνδυνο γεωπολιτικό ρίσκο της Κύπρου

Ακριβώς μέσα σε αυτό το εξαιρετικά ασταθές πολυπολικό υποσύστημα, η Κυπριακή Δημοκρατία επέλεξε να αλλάξει ριζικά τη μακροχρόνια και ιστορική της στρατηγική. Σε μια ριζική απομάκρυνση από τη στάση ουδετερότητας που διατηρούσε με επιμέλεια, η Κύπρος υπέγραψε τον Οδικό Χάρτη ΗΠΑ-Κύπρου για τη Διμερή Αμυντική Συνεργασία και μια συμφωνία για το ‘Καθεστώς των Δυνάμεων’ (SOFA) με τη Γαλλία.

Η ελληνοκυπριακή πολιτική ηγεσία προχώρησε σε αυτές τις αποφάσεις με την αισιόδοξη υπόθεση ότι η ευθυγράμμιση με τις δυτικές δυνάμεις θα δημιουργούσε ως δια μαγείας τη διπλωματική επιρροή που απαιτείται για τον εκσυγχρονισμό της Εθνικής Φρουράς και την εξασφάλιση μιας ευνοϊκής λύσης στο ζήτημα της κατοχής και της διαίρεσης του νησιού από το 1974. Από μια αυστηρά ρεαλιστική οπτική γωνία, πρόκειται για μια επικίνδυνη ψευδαίσθηση που βασίζεται σε υπερβολικές προσδοκίες. Κρίσιμα, καμία από τις δύο συμφωνίες δεν περιέχει δεσμευτική εγγύηση συλλογικής άμυνας τύπου Άρθρου 5. Οι ΗΠΑ και η Γαλλία δεν έχουν καμία επίσημη συμβατική υποχρέωση να διακινδυνεύσουν έναν καταστροφικό πόλεμο με ένα στρατηγικά ζωτικό μέλος του ΝΑΤΟ όπως η Άγκυρα.

Ανταλλάσσοντας ενεργά την ιστορική στρατηγική της ουδετερότητας, με σκληρή ευθυγράμμιση με τη Δύση, η Κύπρος απειλεί να μετατρέψει μια βαθιά τοπική, ιστορική διαμάχη σε έναν βαριά οχυρωμένο κόμβο πρώτης γραμμής ενός πολύ μεγαλύτερου παγκόσμιου πολέμου. Διαθέτοντας πρόθυμα τους εγχώριους θαλάσσιους λιμένες και τα πολιτικά αεροδρόμιά της ως πολυσύχναστους κόμβους διαμετακόμισης για τα δυτικά στρατεύματα, η Κύπρος έχει μετατραπεί εθελοντικά σε έναν εξαιρετικά νόμιμο στόχο για ασύμμετρη στρατιωτική ανταπόδοση. Αυτή η καταστροφική πολιτική εκθέτει την ακμάζουσα αλλά εξαιρετικά συγκεντρωμένη χρηματοοικονομική και οικονομική υπερδομή του νησιού σε ενδεχόμενες καταστροφικές επιθέσεις με ντρόουν ή βαλλιστικούς πυραύλους.

Το πιο καταστροφικό είναι ότι αυτή η διπλωματική στροφή παρέχει στην Τουρκία το απόλυτα τέλειο γεωπολιτικό πρόσχημα για να ακολουθήσει πολιτικές που θα διαιρούν μόνιμα το νησί με τους δικούς της όρους, ανοίγοντας μια εποχή απρόβλεπτων εξελίξεων και πιθανής αστάθειας.

Συμπέρασμα

Η κατάρρευση της αμερικανικής μονοπολικότητας έχει βυθίσει τη Μέση Ανατολή σε μια ασταθή πολυπολική πραγματικότητα. Η αποτυχημένη στρατιωτική εκστρατεία του δυτικού κόσμου εναντίον του Ιράν έχει παγιδεύσει τις ΗΠΑ και το Ισραήλ σε έναν μη βιώσιμο πόλεμο εξάντλησης, ωθώντας δομικά την Τεχεράνη προς τον πυρηνικό εξοπλισμό και επιταχύνοντας την άνοδο ενός ισχυρού άξονα Ρωσίας-Κίνας-Ιράν. Ενώ τα κράτη του Κόλπου επιδιώκουν στρατηγική αυτονομία για να πλοηγηθούν σε αυτή την εύθραυστη ισορροπία, η Κύπρος έχει εγκαταλείψει απερίσκεπτα την ιστορική της ουδετερότητα. Επιτρέποντας με ενθουσιασμό να χρησιμοποιηθεί ως αναλώσιμο προκεχωρημένο φυλάκιο για έναν υπερβολικά εκτεταμένο και ταχέως παρακμάζοντα δυτικό άξονα που λειτουργεί σε μια νέα πολυπολική Μέση Ανατολή, η Κύπρος έχει ανταλλάξει τραγικά την ήσυχη, ευημερούσα ασφάλεια του οικονομικού της status quo με το εξαιρετικά ασταθές, και εξαιρετικά επικίνδυνο πεδίο των τεράστιων αντιπαραθέσεων μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων.

*Οικονομολόγου και προέδρου της Εταιρείας Κυπριακών Οικονομικών Μελετών. Το παρόν άρθρο είναι διαθέσιμα στο προσωπικό Substack του συγγραφέα, https://ioannistirkides.substack.com/publish/posts/published