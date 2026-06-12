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«Έπεσαν» Facebook, Messenger και Instagram – Αναφορές χρηστών για δυσλειτουργίες

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Χρήστες αναφέρουν δυσκολίες στη σύνδεση και στη χρήση των υπηρεσιών, ενώ η Meta δεν έχει ακόμη τοποθετηθεί

Προβλήματα σύνδεσης παρουσιάζουν εδώ και λίγη ώρα οι πλατφόρμες της Meta, με χρήστες να αναφέρουν δυσκολίες στην πρόσβαση στους λογαριασμούς τους.

Σύμφωνα με αναφορές που καταγράφονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε ιστοσελίδες παρακολούθησης τεχνικών προβλημάτων, αρκετοί χρήστες δηλώνουν ότι δεν μπορούν να συνδεθούν στις υπηρεσίες της εταιρείας, μεταξύ των οποίων το Facebook, Messenger και Instagram.

Μέχρι στιγμής, η Meta δεν έχει εκδώσει οποιαδήποτε επίσημη ανακοίνωση σχετικά με το πρόβλημα ή τα αίτια της δυσλειτουργίας.

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