Κράτος είναι αυτό ή… κκερχανές;

Γράφει ο Γιαννάκης Ηρακλέους
- Ανακούφιση στην ΕΕ μετά την ήττα του ευρωσκεπτικιστή, ακροδεξιού Ούγγρου Πρωθυπουργού, Βίκτορ Όρμπαν, ινδάλματος των Τραμπ, Πούτιν, Νετανιάχου, του ΕΛΑΜ και του κάθε μισαλλόδοξου, ομοφοβικού και ρατσιστή…
- Ντμίτρι Πεσκόφ, εκπρόσωπος του Κρεμλίνου: «Έτοιμος να συμβάλει στην επίλυση του πολέμου στο Ιράν ο Πρόεδρος Πούτιν». Ο Τραμπ μεσολαβεί για τερματισμό του πολέμου που άρχισε ο Πούτιν στην Ουκρανία, ο δε Πούτιν μεσολαβεί για τερματισμό του πολέμου που άρχισε ο Τραμπ στο Ιράν. Δηλαδή, ο ένας πελλός λαλεί του άλλου πελλού…«ρε πελλέ, παραίτα τες πελλάρες»! Πιο φρενοκομεία γίνεται;...
- Μετακινήσεις ψηφοφόρων των κομμάτων ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ και ΔΗΠΑ προς το ΕΛΑΜ δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Παρ' όλο λοιπόν που τα κόμματα του λεγόμενου ενδιάμεσου χώρου κινδυνεύουν να… απορροφηθούν από το ΕΛΑΜ, επροσέξετε ότι το αφήνουν στο απυρόβλητο;! Ο λόγος; Πέραν του ότι εκπέμπουν σε παραπλήσιες συχνότητες, δεν τα συμφέρει ενδεχόμενη αντιπαράθεσή τους με το… κρυπτοκόμμα του Χριστοδουλίδη.
- Μάριος Καρογιάν, πρόεδρος της ΔΗΠΑ: «Κάποιος πρέπει να ξέρει πότε μπαίνει και πότε φεύγει». Αρφούιν μου, ο Τάσσος Παπαδόπουλος το είχε πει καλύτερα από σένα: «Η τέχνη είναι να φύγεις μένοντας»!
- Ενώ ο Αντόνιο Γκουτέρες επανειλημμένα ζήτησε από τους δύο ηγέτες την υλοποίηση συγκεκριμένων Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, μετά την πρόσφατη συνάντησή τους, Χριστοδουλίδης και Έρχιουρμαν ανέθεσαν στους διαπραγματευτές να ολοκληρώσουν… όσα μπορούν να ολοκληρωθούν! Εν ολίγοις, «ο κάττος της κάττας τζ’ η κάττα τα καττούθκια»!
- «Πιόνια των Τούρκων» τους ανεβάζουμε, «πουλημένους» κατεβάζουμε τους εκάστοτε απεσταλμένους του ΟΗΕ. Όταν όμως μας συμφέρει, θυμόμαστε ότι ήταν τα Ηνωμένα Έθνη που μας αναγνώρισαν ως εκπροσώπους της Κυπριακής Δημοκρατίας, γεγονός που αποτελεί τη μόνη ασπίδα μας. Ε, αποφασίστε, ρε παιδκιά: Υπέρ μας είναι ο ΟΗΕ ή εναντίον μας; Ή μήπως, ούτε υπέρ μας ούτε εναντίον μας;…
- Στη Νήσο των Αγίων, γυναίκες καταγγέλλουν μητροπολίτες, δημάρχους, βουλευτές, δικαστές κ.λπ. για σεξουαλική κακοποίηση. Έρευνα της ΕΕ για την έμφυλη βία έδειξε ότι 36% των γυναικών στην Κύπρο έχουν βιώσει σωματική ή σεξουαλική βία στη διάρκεια της ζωής τους, ενώ 40% έχει υποστεί σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο εργασίας. Το 2024 καταχωρίστηκαν 3.322 ποινικές υποθέσεις για βία στην οικογένεια, δηλαδή, σχεδόν δέκα υποθέσεις την ημέρα! Σύμφωνα με την Αστυνομία, την περίοδο 2017-2025, έγιναν 2.217 αναφορές για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών. Το Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού ανακοινώνει ότι, στην Κύπρο, κάθε 20 ώρες κακοποιείται σεξουαλικά ένα παιδί! Κοινωνία είναι αυτή ή βόθρος; Κράτος ή κκερχανές;…
- Σχολιάζοντας την επίθεση και τον τραυματισμό δικηγόρου της Δημοκρατίας από κατάδικο εντός του Κακουργιοδικείου Λεμεσού, ο Γενικός Εισαγγελέας Γιώργος Σαββίδης δήλωσε ότι «δεν πάμε καλά, φαίνεται ότι η κοινωνία μας δεν πάει καλά». Σώπα! Ανακάλυψες την τασhινόπιττα! Και ποιος ευθύνεται, αξιότιμε κύριε θεματοφύλακα των θεσμών, για το γεγονός ότι από τον πάτο περάσαμε στον απόπατο; Η…Μαρικκού που τα Λεύκαρα;!
- Κυβερνητικός εκπρόσωπος: «Λυπηρή η απόφαση της Βουλής για κατάργηση του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης». Πώς και του διέφυγε να προσθέσει ότι…ακρωτηριάστηκαν τα φιλανθρωπικά αισθήματα της πρώτης κυρίας, προσδίδοντας έτσι προστιθέμενη αξία… στη λύπη του;!
- Ακόμη ένα Πάσχα, στο οποίο ο κρυπτοΕΛΑΜίτης Αρχιεπίσκοπος επιβεβαίωσε, με την πασχαλινή εγκύκλιό του, ότι επιλέγει τον Ιουδαίο ληστή Βαραββά αντί του Χριστού…
- Σε όλες τις πρόσφατες δημοσκοπήσεις και έρευνες, η διαφθορά είναι το πρώτο θέμα που ανησυχεί τον μέσο Κύπριο πολίτη. Το ότι όμως η διαφθορά τον «ανησυχεί», δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι… την αποδοκιμάζει! Μια άλλη πιθανή ερμηνεία μπορεί να είναι -παραφράζοντας τον Διονύση Σαββόπουλο- πως… «Τζιείνο που τον τρώει, τζιείνο που τον σώζει / είναι π’ ονειρεύεται σαν τον Καραγκιόζη / την μπάζα του να κάνει έστω μια φορά / την πούγκα να γιομίσει μ’ άφθονα λεφτά / Με μια καλή κομπίνα να κάνει την καλή / πριν προλάβουν να τον μυριστούσιν / βαλίτσες να φουλάρει μ’ ολόμαυρα λεφτά / και στις Σεϋχέλλες να τα πάρει, να τα πάρει»…