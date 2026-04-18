Αβέρωφ Νεοφύτου: Επανέρχεται για τον δρόμο Πάφου - Πόλης και κάνει λόγο για επιπλέον κόστος 43 εκατ. ευρώ

Επανέρχεται για τον δρόμο Πάφου - Πόλης Χρυσοχούς ο τέως πρόεδρος του ΔΗΣΥ και βουλευτής Αβέρωφ Νεοφύτου, με αφορμή το άνοιγμα των προσφορών για το έργο.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο κ. Νεοφύτου αναφέρει ότι σε γραπτή παρέμβασή του στις 17 Νοεμβρίου 2024 για τον τερματισμό τριών σημαντικών έργων υποδομής, μεταξύ των οποίων και του δρόμου Πάφου - Πόλης, είχε επισημάνει ότι η απόφαση της κυβέρνησης θα οδηγούσε σε αυξημένο κόστος και καθυστερήσεις.

Συγκεκριμένα, σημειώνει ότι για τον δρόμο Πάφου - Πόλης το ποσό κατακύρωσης το 2022 ανερχόταν σε 73 εκατομμύρια ευρώ χωρίς ΦΠΑ και περίπου 86 εκατομμύρια ευρώ με ΦΠΑ. Όπως αναφέρει, ο τερματισμός του έργου αποδόθηκε από την κυβέρνηση σε πρόσθετες απαιτήσεις του εργολάβου ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ.

Κατά τον ίδιο, εάν το ποσό αυτό καταβαλλόταν, το έργο θα μπορούσε να ολοκληρωθεί με συνολικό κόστος 98 εκατομμύρια ευρώ. Προσθέτει ότι μετά από σχεδόν δύο χρόνια καθυστερήσεων, η χαμηλότερη προσφορά που κατατέθηκε στον νέο διαγωνισμό ανέρχεται σε 124.850.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

Ο κ. Νεοφύτου αναφέρει επίσης ότι έχουν ήδη καταβληθεί 16 εκατομμύρια ευρώ στον εργολάβο, εκτιμώντας ότι το συνολικό κόστος διαμορφώνεται στα 141 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται τυχόν επιπρόσθετα έξοδα κατά την εκτέλεση του έργου.

Καταληκτικά, ο κ. Νεοφύτου, υποστηρίζει ότι το έργο θα κοστίσει επιπλέον 43 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το αρχικό σενάριο και εκφράζει την εκτίμηση ότι δεν θα ολοκληρωθεί εντός της θητείας της παρούσας κυβέρνησης.

 

 

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

