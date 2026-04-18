Ανοιγμα μέρους ιρανικού εναέριου χώρου, για πρώτη φορά μετά την έναρξη πολέμου

Ο εναέριος χώρος του Ιράν άνοιξε εν μέρει σήμερα το πρωί και επετράπησαν ξανά διεθνείς πτήσεις πάνω από το ανατολικό τμήμα της χώρας, ανακοίνωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

«Οι εναέριοι διάδρομοι στο ανατολικό τμήμα της χώρας είναι ανοιχτοί για διεθνείς πτήσεις» και πολλά αεροδρόμια άνοιξαν ξανά στις 7:00 π.μ. (6:30 π.μ. ώρα Κύπρου), τόνισε η Υπηρεσία, επικαλούμενη NOTAM προς τους πιλότους παγκοσμίως, μια κίνηση που έρχεται στο πλαίσιο της εκεχειρίας στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης αεροσκαφών FlightRadar24, λίγο πριν τις 10:00 ώρα Κύπρου, κανένα αεροσκάφος δεν πετούσε ακόμη πάνω από το Ιράν, το οποίο έκλεισε τον εναέριο χώρο του στις 28 Φεβρουαρίου, μέρα έναρξης του ισραηλινο-αμερικανικού πολέμου εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Εν τω μεταξύ, ο Πακιστανός Πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ δήλωσε σήμερα ότι ολοκλήρωσε μια περιοδεία διπλωματικών επαφών σε τρεις χώρες στο πλαίσιο των προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου των ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

«Αναχωρώ από την Αττάλεια (Τουρκία) (...) με ανανεωμένο ζήλο (...) να συνεχίσουμε τη στενή μας συνεργασία με στόχο την προώθηση του διαλόγου και της διπλωματίας για διαρκή ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή», έγραψε σε ανάρτησή του ο Σαρίφ, ο οποίος είχε προηγουμένως επισκεφθεί τη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ.

Παράλληλα σήμερα, ο πακιστανικός στρατός ανακοίνωσε πως ο αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας του Πακιστάν, ο Ασίμ Μουνίρ, στρατιωτικός με μεγάλη επιρροή, ολοκλήρωσε τριήμερη επίσκεψη στο Ιράν στο πλαίσιο των προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ο Μουνίρ συναντήθηκε με υψηλόβαθμους Ιρανούς αξιωματούχους κατά τη διάρκεια της επίσκεψής, γεγονός που καταδεικνύει «την ακλόνητη δέσμευση του Πακιστάν στη διευκόλυνση μιας λύσης μέσω διαπραγματεύσεων... και στην προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας», σύμφωνα με την ανακοίνωση του στρατού.

ΠΗΓΗ: AΠΕ-ΜΠΕ