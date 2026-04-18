Συμβολικό ομαδικό τρέξιμο στην μνήμη των 80 χρόνων του Στέλιου Κυριακίδη

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Σε κλίμα συγκίνησης και υπερηφάνειας πραγματοποιήθηκε το πρωί συμβολικό ομαδικό τρέξιμο από το Σωματείο Στέλιος Κυριακίδης, με αφορμή τη συμπλήρωση 80 χρόνων από τον ιστορικό θρίαμβο του Στέλιος Κυριακίδης στον Μαραθώνιο της Βοστώνης.

Η εκκίνηση δόθηκε στις 08:00 από τα Δημοτικά Μπάνια, με τους δρομείς του Σωματείου να διανύουν απόσταση 7,7 χιλιομέτρων, τιμώντας με τον δικό τους τρόπο έναν άνθρωπο που ξεπέρασε τα όρια του αθλητισμού και άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία.

Οι συμμετέχοντες, φορώντας τη χαρακτηριστική φανέλα του Σωματείου, έστειλαν ισχυρά μηνύματα μνήμης, σεβασμού και ενότητας. Με τη συμβολική αυτή δράση θέλησαν να αναδείξουν όχι μόνο το αθλητικό επίτευγμα, αλλά και το ανθρώπινο μεγαλείο του Κυριακίδη. Όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά οι δρομείς, «Τρέχουμε μαζί, τιμώντας έναν σπουδαίο αθλητή και άνθρωπο, κρατώντας ζωντανό το παράδειγμά του».

Η σημερινή εκδήλωση δεν αποτέλεσε απλώς μια αθλητική δραστηριότητα, αλλά μια ζωντανή υπενθύμιση της δύναμης που έχει ο αθλητισμός να ενώνει, να εμπνέει και να κινητοποιεί κοινωνίες. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη μεγάλη στιγμή της 20ής Απριλίου 1946, όταν ο Στέλιος Κυριακίδης κατέκτησε την κορυφή στον Μαραθώνιο της Βοστώνης, σε μια περίοδο που η Ελλάδα προσπαθούσε να σταθεί ξανά στα πόδια της μετά τις καταστροφές του πολέμου.

Η νίκη του δεν είχε μόνο αγωνιστική αξία, όπως αναφέρθηκε, αλλά μετατράπηκε σε σύμβολο ελπίδας για έναν ολόκληρο λαό. Μέσα από την επιτυχία του, ο Κυριακίδης κατάφερε να κινητοποιήσει διεθνή υποστήριξη για την Ελλάδα, συμβάλλοντας καθοριστικά στη συγκέντρωση ανθρωπιστικής βοήθειας, γνωστής ως «Πακέτο Βοήθειας Κυριακίδη». Η πρωτοβουλία αυτή απέδειξε ότι ένας αθλητής μπορεί να επηρεάσει την πορεία μιας χώρας, όταν συνδυάζει το ταλέντο με την ανθρωπιά και το αίσθημα ευθύνης.

Ο συμβολισμός της σημερινής δράσης είναι ιδιαίτερα ισχυρός σημειώθηκε από τους συμμετέχοντες αφού υπενθυμίζει πως ο αθλητισμός δεν περιορίζεται σε χρόνους και επιδόσεις, αλλά μπορεί να αποτελέσει φορέα αξιών, προσφοράς και κοινωνικής αλληλεγγύης.

Επισημάνθηκε τέλος πως ο Στέλιος Κυριακίδης παραμένει μέχρι σήμερα ένα φωτεινό παράδειγμα, αποδεικνύοντας ότι η αληθινή νίκη δεν είναι μόνο ο τερματισμός, αλλά το αποτύπωμα που αφήνει κανείς στους ανθρώπους.

