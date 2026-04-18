Ανοιγμα μέρους ιρανικού εναέριου χώρου, για πρώτη φορά μετά την έναρξη πολέμου

Πρώτη τοποθέτηση Κώστα Κληρίδη για υπόθεση «Σάντη»: Θα παραθέσω όποια στοιχεία περιήλθαν σε γνώση μου

Τα όποια περιορισμένα στοιχεία περιήλθαν σε γνώση του μετά την αφυπηρέτηση του θα τα παραθέσει, αν χρειαστεί, εκεί όπου πρέπει με “κάθε υπευθυνότητα”, αναφέρει ο τέως Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας Κώστας Κληρίδης.

Σε σύντομη γραπτή δήλωση προχώρησε σήμερα ο κ. Κληρίδης σε σχέση με την υπόθεση «Σάντη» που προέκυψε από τις αναρτήσεις στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης του δημοσιογράφου Μακάριου Δρουσιώτη και του νομικού Νίκου Κληρίδη.

Προσθέτει ότι «τα όποια περιορισμένα στοιχεία περιήλθαν σε γνώση μου μετά την αφυπηρέτηση μου ως προς κάποια υπηρεσιακής φύσεως θέματα, θα τα παραθέσω, αν χρειαστεί, εκεί όπου πρέπει με κάθε υπευθυνότητα».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

