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Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε δασική πυρκαγιά σε περιοχή της κοινότητας Ανδρολίκου

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ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε δασική πυρκαγιά σε περιοχή της κοινότητας Ανδρολίκου, της επαρχίας Πάφου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος χτες Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, 2026 και ώρα 22:30, εκδηλώθηκε δασική πυρκαγιά στην περιοχή Μερσινούθκια, της κοινότητας Ανδρολίκου, στην επαρχία Πάφου.

Η επέμβαση των δασοπυροσβεστικών δυνάμεων ήταν άμεση, με αποτέλεσμα η πυρκαγιά να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο στις 22:50, αφού έκαψε έκταση ενός δεκαρίου με χαμηλή άγρια βλάστηση.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν, 2 άτομα του Τμήματος Δασών με 1 πυροσβεστικό όχημα. Τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς διερευνώνται.

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