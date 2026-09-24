Έξι συλλήψεις σε αστυνομικές επιχειρήσεις για ναρκωτικά και άλλα αδικήματα

Σε έξι συλλήψεις προχώρησε η Αστυνομία Κύπρου κατά τη διάρκεια της νύχτας, στο πλαίσιο προληπτικών επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, οι συλλήψεις αφορούσαν διάφορα αδικήματα, μεταξύ των οποίων παράνομη κατοχή ναρκωτικών, διάρρηξη κτιρίου, κλοπή, πρόκληση κακόβουλης ζημιάς και μη συμμόρφωση με όρους του Δικαστηρίου.

Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων ανακόπηκαν για έλεγχο 638 οχήματα και ελέγχθηκαν 796 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν 39 έλεγχοι σε υποστατικά, χωρίς να προκύψει οποιαδήποτε καταγγελία.

Στο πλαίσιο τροχονομικών ελέγχων καταγγέλθηκαν 363 παραβάσεις, ενώ προέκυψαν και 13 διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας.

Από τις καταγγελίες, οι 138 αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενώ κατά τις αστυνομικές εξετάσεις κατακρατήθηκαν 12 οχήματα.

Επιπλέον, διενεργήθηκαν 169 έλεγχοι αλκοόλης, από τους οποίους προέκυψαν πέντε καταγγελίες. Πραγματοποιήθηκαν επίσης δύο προκαταρκτικοί έλεγχοι για χρήση ναρκωτικών κατά την οδήγηση, με αμφότερα τα αποτελέσματα να είναι θετικά.

Πηγή: ΚΥΠΕ