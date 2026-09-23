Χολιγουντιανή σύλληψη καταζητούμενου στη Λεμεσό με πυροβολισμούς – Ανέπτυξε ταχύτητα και παρέσυρε αστυνομικό

Με επεισοδιακό τρόπο συνελήφθη τα ξημερώματα στη Λεμεσό 34χρονος, εναντίον του οποίου εκκρεμούσαν τρία εντάλματα σύλληψης για σοβαρά ποινικά αδικήματα, αφού φέρεται να παρέσυρε με το όχημά του αστυνομικό στην προσπάθειά του να διαφύγει.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 5:00 το πρωί μέλη της Δύναμης εντόπισαν σε περιοχή της Λεμεσού σταθμευμένο όχημα, το οποίο φέρεται να χρησιμοποιούσε ο 34χρονος.

Κατά την προσέγγιση του οχήματος και αφού οι αστυνομικοί γνωστοποίησαν την ιδιότητά τους, ο 34χρονος έθεσε το αυτοκίνητό του σε κίνηση προς τα πίσω, προσκρούοντας σε αστυνομικό όχημα.

Ακολούθως, στην προσπάθειά του να διαφύγει, ανέπτυξε ταχύτητα και παρέσυρε μέλος της Αστυνομίας, το οποίο κατέληξε στο οδόστρωμα. Για σκοπούς ακινητοποίησης του οχήματος έγινε χρήση υπηρεσιακού οπλισμού.

Μετά την ακινητοποίηση του αυτοκινήτου, ο 34χρονος εξήλθε από αυτό και επιχείρησε να διαφύγει πεζός προς παρακείμενη περιοχή, ωστόσο ανακόπηκε και συνελήφθη. Σύμφωνα με την Αστυνομία, προέβαλε αντίσταση στη νόμιμη σύλληψή του.

Ο αστυνομικός που τραυματίστηκε μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου διαπιστώθηκε ότι έφερε μώλωπες και εκδορές σε διάφορα μέρη του σώματός του. Αφού έτυχε των πρώτων βοηθειών, έλαβε εξιτήριο.

Ο 34χρονος παρουσιάστηκε σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, το οποίο εξέδωσε διάταγμα κράτησής του για επτά ημέρες.

Την υπόθεση διερευνά ο Αστυνομικός Σταθμός Αγίου Ιωάννη σε συνεργασία με την Τροχαία Λεμεσού και το ΤΑΕ Λεμεσού.