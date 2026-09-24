Τραμπ και Σι πατούν «φρένο» στον εμπορικό πόλεμο – Παράταση της ανακωχής έως τον Ιανουάριο

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχθηκε προσωπικά τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ στην αεροπορική βάση Άντριους, κατά την έναρξη της τριήμερης επίσκεψης του Κινέζου Προέδρου στις ΗΠΑ. Η κίνηση του Αμερικανού Προέδρου παρέκκλινε από το πρωτόκολλο, καθώς οι Αμερικανοί Πρόεδροι σπάνια μεταβαίνουν στο αεροδρόμιο για να υποδεχθούν ξένο ηγέτη.

Η άφιξη του Σι πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, περίπου στις 00:40 της Πέμπτης ώρα Κύπρου. Το αεροσκάφος της Air China προσγειώθηκε στη βάση Άντριους, κοντά στην Ουάσιγκτον, όπου είχαν παραταχθεί άγημα 21 ανδρών, μαχητικά αεροσκάφη και κόκκινο χαλί προς τιμήν του.

Κατά την τελετή ακούστηκαν κανονιοβολισμοί και ανακρούστηκαν οι εθνικοί ύμνοι των δύο χωρών από μπάντα της πολεμικής αεροπορίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ, συνοδευόμενος από την πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ, αντάλλαξε χειραψία με τον Σι Τζινπίνγκ, ο οποίος ταξίδεψε μαζί με τη σύζυγό του, Πενγκ Λιγιουάν.

Τα δύο ζευγάρια περπάτησαν στον κόκκινο διάδρομο, με τους δύο ηγέτες να προπορεύονται. Η υποδοχή περιλάμβανε και υπέρπτηση στρατιωτικών αεροσκαφών, μεταξύ των οποίων σχηματισμός βομβαρδιστικών B-1 και μαχητικών F-22, σε μια ιδιαίτερα θεαματική τελετή.

Οι δύο ηγέτες αναχώρησαν στη συνέχεια ξεχωριστά και αναμένεται να συναντηθούν στον Λευκό Οίκο, όπου έχει προγραμματιστεί νέα τελετή υποδοχής με στρατιωτικές τιμές.

Παράλληλα με την άφιξη του Σι, ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ ανακοίνωσε ότι παρατείνεται η οικονομική αποκλιμάκωση μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου. «Συμφωνήσαμε σήμερα να παρατείνουμε την οικονομική αποκλιμάκωση ανάμεσα στις δύο χώρες μας, που επρόκειτο να λάβει τέλος τη 10η Νοεμβρίου, ώστε να έχουμε περισσότερο χρόνο για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε στο οικονομικό επίπεδο», δήλωσε στο Fox News.

Η εμπορική ανακωχή προβλέπεται πλέον να διαρκέσει έως τις 10 Ιανουαρίου 2027. Οι δύο υπερδυνάμεις είχαν αποφασίσει τον Οκτώβριο του 2025 να αναστείλουν την ανταλλαγή τελωνειακών δασμών και περιοριστικών μέτρων για το εμπόριο, τα οποία είχαν κλονίσει την παγκόσμια οικονομία.

Στην ατζέντα των συνομιλιών αναμένεται να βρεθούν οι διμερείς εμπορικές σχέσεις, οι τελωνειακοί δασμοί και οι κινεζικές σπάνιες γαίες. Θα συζητηθούν επίσης ζητήματα ασφαλείας που συνδέονται με την πρόοδο της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και διεθνείς ένοπλες συρράξεις, μεταξύ άλλων ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και η σύγκρουση Ρωσίας και Ουκρανίας. Το Πεκίνο είναι ο σημαντικότερος οικονομικός σύμμαχος της Τεχεράνης.

Αναμένεται ακόμη να συζητηθεί η αμερικανική υποστήριξη στην Ταϊβάν.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης έχει προγραμματιστεί στρατιωτική παρέλαση, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ θα παραθέσει επίσημο δείπνο προς τιμήν του Σι Τζινπίνγκ. Στους προσκεκλημένους περιλαμβάνονται κορυφαία στελέχη πολυεθνικών εταιρειών, μεταξύ των οποίων ο επικεφαλής της OpenAI Σαμ Όλτμαν, ο επικεφαλής της Nvidia Τζενσέν Χουάνγκ και ο επικεφαλής των Tesla, X και SpaceX, Ίλον Μασκ.

Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη του Σι στις ΗΠΑ από το 2023, όταν μετέβη στην Καλιφόρνια για τη σύνοδο της APEC και συναντήθηκε με τον τότε Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν. Είναι επίσης η πρώτη επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο εδώ και σχεδόν δέκα χρόνια.

Η συνάντηση θα είναι η τρίτη απευθείας επαφή του Σι με τον Τραμπ από την επιστροφή του τελευταίου στην προεδρία. Οι δύο ηγέτες ενδέχεται να συναντηθούν ακόμη δύο φορές μέσα στη χρονιά, στις συνόδους της APEC στην Κίνα και της G20 στη Φλόριντα. Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προσκαλέσει τον Σι στον Λευκό Οίκο κατά την επίσκεψή του στο Πεκίνο τον Μάιο.

Στις συνομιλίες ενδέχεται να ρίξει σκιά και η συμφωνία που υπογράφηκε την Τρίτη μεταξύ των ΗΠΑ, της Δανίας και της Γροιλανδίας για την αμερικανική στρατιωτική παρουσία στο νησί της Αρκτικής. Η κυβέρνηση Τραμπ επικαλείται τα «εθνικά συμφέροντα» των ΗΠΑ και υποστηρίζει ότι η Ρωσία και η Κίνα θα ήθελαν να «ελέγξουν» τη Γροιλανδία, ενώ η Κοπεγχάγη δεν μπορούσε να αποτρέψει ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Ο Σι Τζινπίνγκ δήλωσε, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα, ότι ανυπομονεί να συζητήσει με τον Αμερικανό ομόλογό του τα «μείζονα ζητήματα» και την «παγκόσμια κατάσταση».

«Με χαροποιεί η ιδέα πως θα έχουμε σε βάθος συνομιλίες με τον Πρόεδρο Τραμπ για τα κυριότερα ζητήματα που αφορούν τις διμερείς σχέσεις μας και την παγκόσμια κατάσταση», ανέφερε.

Ο Πρόεδρος της Κίνας τάχθηκε εκ νέου υπέρ της συνεργασίας με τις ΗΠΑ. «Οι δύο χώρες μας θα έπρεπε να είναι εταίροι μάλλον παρά αντίπαλοι», δήλωσε, προσθέτοντας ότι ο κινεζικός και ο αμερικανικός λαός ωφελούνται εδώ και πολύ καιρό από τις φιλικές ανταλλαγές και ότι τα συμφέροντά τους συνδέονται στενά.

Πηγή: ΚΥΠΕ