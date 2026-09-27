Εξακριβώθηκε η ταυτότητα του άνδρα που εντοπίστηκε νεκρός στον κυματοθραύστη της Πύλας

Νεκρός είναι αλλοδαπός άντρας που εντοπίστηκε γύρω στο μεσημέρι του Σαββάτου να επιπλέει αναίσθητος ανάμεσα στους βράχους κυματοθραύστη, στην τουριστική περιοχή της Πύλας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η σχετική πληροφορία λήφθηκε γύρω στις 12 το μεσημέρι. Ο άντρας μεταφέρθηκε στην παραλία, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Ακολούθως μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η ταυτότητα του άντρα έχει εξακριβωθεί και γίνονται ενέργειες μέσω της Πρεσβείας της χώρας του για ενημέρωση των οικείων του.

Πηγή: ΚΥΠΕ