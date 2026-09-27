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Εξακριβώθηκε η ταυτότητα του άνδρα που εντοπίστηκε νεκρός στον κυματοθραύστη της Πύλας

Εξακριβώθηκε η ταυτότητα του άνδρα που εντοπίστηκε νεκρός στον κυματοθραύστη της Πύλας

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Ο άντρας εντοπίστηκε να επιπλέει ανάμεσα στους βράχους και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Νεκρός είναι αλλοδαπός άντρας που εντοπίστηκε γύρω στο μεσημέρι του Σαββάτου να επιπλέει αναίσθητος ανάμεσα στους βράχους κυματοθραύστη, στην τουριστική περιοχή της Πύλας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η σχετική πληροφορία λήφθηκε γύρω στις 12 το μεσημέρι. Ο άντρας μεταφέρθηκε στην παραλία, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Ακολούθως μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η ταυτότητα του άντρα έχει εξακριβωθεί και γίνονται ενέργειες μέσω της Πρεσβείας της χώρας του για ενημέρωση των οικείων του.

Πηγή: ΚΥΠΕ

#ΛΑΡΝΑΚΑ

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