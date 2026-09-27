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Απόδραση κρατουμένου στη Λακατάμια: Σύσκεψη Φυτιρή και Αρχηγού Αστυνομίας για τα μέτρα ασφαλείας

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Η φύλαξη των κρατητηρίων θα συζητηθεί στην τακτική συνάντηση του Υπουργού Δικαιοσύνης με τον Αρχηγό της Αστυνομίας, μετά την απόδραση 19χρονου από τα κρατητήρια Λακατάμιας.

Η φύλαξη των κρατητηρίων θα εξεταστεί στη σύσκεψη που θα έχει το μεσημέρι της Δευτέρας ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, Κώστας Φυτιρής, με τον Αρχηγό της Αστυνομίας.

Η συνάντηση πραγματοποιείται μετά την απόδραση 19χρονου κρατούμενου από τα κρατητήρια Λακατάμιας, το βράδυ της Παρασκευής.

Μιλώντας στο ΚΥΠΕ, ο Υπουργός ανέφερε ότι στόχος είναι να βρεθούν λύσεις στο χρόνιο πρόβλημα του υπερπληθυσμού στους χώρους κράτησης.

Όπως σημείωσε, το ζήτημα εμπίπτει στις αρμοδιότητες της ηγεσίας της Αστυνομίας, η οποία συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη το Σάββατο. Κατά τη συνάντηση της Δευτέρας αναμένεται να εξεταστούν τα μέτρα που κρίνεται σκόπιμο να ληφθούν.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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