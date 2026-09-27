Κωνσταντίνος Κόμπος από Νέα Υόρκη: Η ενεργή διπλωματία αποτελεί απάντηση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Κύπρος

Η διαρκής, ενεργή και αποτελεσματική διπλωματική δραστηριότητα αποτελεί την απάντηση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Κύπρος, αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών, με αφορμή την ολοκλήρωση των επαφών του υπουργού Εξωτερικών Κωνσταντίνου Κόμπου στην έδρα του ΟΗΕ, στη Νέα Υόρκη.

Οι επαφές πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Σύμφωνα με το Υπουργείο, στόχος της διπλωματικής δράσης ήταν η διεύρυνση του διπλωματικού αποτυπώματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, μέσω της εμβάθυνσης των διμερών σχέσεων, της δημιουργίας συνθηκών για τακτικό διάλογο, της ανάπτυξης αμοιβαία επωφελών συνεργασιών και της αναβάθμισης της διεθνούς θέσης της χώρας.

Ο κ. Κόμπος πραγματοποίησε σημαντικό αριθμό διμερών συναντήσεων με υπουργούς Εξωτερικών από χώρες της Ευρώπης, της Αφρικής, της Μέσης Ανατολής, του Κόλπου, της Ασίας και της Κεντρικής Ασίας. Είχε επαφές με ομολόγους του από τη Λιβερία, την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, την Ελβετία, το Κατάρ, την Ανδόρρα, την Αλγερία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μαυροβούνιο, την Αυστρία, την Τανζανία, τον Καναδά, τον Λίβανο, τη Ρουάντα, το Μαρόκο, τη Σερβία, τη Ρουμανία, τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, το Μπαχρέιν, τις Μαλδίβες, το Αζερμπαϊτζάν, την Μποτσουάνα, την Κένυα, το Καζακστάν, το Μπρουνέι, τον Άγιο Μαρίνο, τη Σιγκαπούρη, το Τατζικιστάν, την Κιργισία, τη Σαουδική Αραβία, το Ιράν, τη Μολδαβία, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, το Λουξεμβούργο, τη Μάλτα, το Μονακό, την Ινδία, την Ινδονησία, την Αίγυπτο, την Ιορδανία, την Ελλάδα, την Αρμενία, τη Μαυριτανία και το Κουβέιτ.

Παράλληλα, συναντήθηκε με τον Γενικό Διευθυντή της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας και υποψήφιο για τη θέση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Rafael Grossi, καθώς και με τη Γενική Γραμματέα της Διάσκεψης των ΗΕ για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη Rebeca Grynspan, επίσης υποψήφια για τη θέση. Είχε ακόμη επαφές με τον Ύπατο Αρμοστή των ΗΕ για τους Πρόσφυγες Barham Salih και τον Εκτελεστικό Διευθυντή του Γραφείου του ΟΗΕ για τις Υπηρεσίες Προγραμμάτων Jorge Moreira da Silva.

Στο πλαίσιο των επαφών υπογράφηκαν συνολικά εννέα συμφωνίες και μνημόνια συνεργασίας, ως αποτέλεσμα προηγούμενης προετοιμασίας, με στόχο την ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου των διμερών σχέσεων.

Με τη Δημοκρατία της Λιβερίας υπεγράφη Μνημόνιο Συναντίληψης για Πολιτικές Διαβουλεύσεις, ενώ με την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία συμφωνήθηκε η σύναψη διπλωματικών σχέσεων. Με τη Ρουάντα υπεγράφη Συμφωνία Αεροπορικών Υπηρεσιών και με τις Φιλιππίνες Μνημόνιο Συναντίληψης στον τομέα της Ανώτερης Εκπαίδευσης. Παράλληλα, ανακοινώθηκε η υιοθέτηση από την Κυπριακή Δημοκρατία της Διακήρυξης της Μανίλα για τους ναυτιλομένους, ενώ με τη Ρουμανία υπεγράφη Μνημόνιο Συναντίληψης για Πολιτικές Διαβουλεύσεις.

Με το Κυρίαρχο Τάγμα των Ιπποτών της Μάλτας υπεγράφησαν δύο συμφωνίες, συνεργασίας και ταχυδρομικών υπηρεσιών. Με τη Σαουδική Αραβία υπεγράφη Συμφωνία για τη συνεργασία μεταξύ των Διπλωματικών Ακαδημιών και με την Ινδονησία Συμφωνία για την άρση θεωρήσεων για διπλωματικά και υπηρεσιακά διαβατήρια.

Ιδιαίτερη πολιτική και ουσιαστική σημασία είχαν, σύμφωνα με το Υπουργείο, οι δύο Τριμερείς Υπουργικές Συναντήσεις Κύπρου-Ελλάδας-Αιγύπτου και Κύπρου-Ελλάδας-Ιορδανίας.

Ο κ. Κόμπος συμμετείχε επίσης στην Υπουργική Συζήτηση για τη Μέση Ανατολή, στην Άτυπη Συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε υψηλού επιπέδου υπουργική συνάντηση της Διεθνούς Συμμαχίας για την υλοποίηση της λύσης των δύο κρατών στο Παλαιστινιακό.

Έλαβε ακόμη μέρος σε υψηλού επιπέδου παράλληλη εκδήλωση που διοργάνωσαν η Ελληνική Δημοκρατία και η Δημοκρατία της Ινδίας με θέμα την Τεχνητή Νοημοσύνη στο πλαίσιο της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, με έμφαση στη θαλάσσια ασφάλεια, η οποία αποτελεί θέμα κεντρικής σημασίας για την Κύπρο.

Επιπλέον, η Κύπρος φιλοξένησε την υψηλού επιπέδου συνάντηση των Μικρών Κρατών Ευρώπης, κοινή πρωτοβουλία με το Πριγκιπάτο της Ανδόρρας, στην οποία συμμετέχουν εννέα ευρωπαϊκά κράτη.

Ο υπουργός Εξωτερικών συνόδευσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στις διμερείς συναντήσεις που είχε στο περιθώριο της εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου, μεταξύ άλλων με τον Βασιλιά της Ιορδανίας, τον Γενικό Γραμματέα των ΗΕ, την Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό María Ángela Holguín, τον Πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, τον Υπουργό Βιομηχανίας και Προηγμένης Τεχνολογίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, καθώς και εκπροσώπους των εταιρειών Chevron και Exxon.

Παρακάθισε επίσης στο γεύμα που παρέθεσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προς τους Μόνιμους Αντιπροσώπους των μόνιμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και τον συνόδευσε σε επαφές με τις ομογενειακές οργανώσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

Πηγή: ΚΥΠΕ