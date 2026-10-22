Δίκη Φαίδωνα: Συνεχίζεται στις 27 Οκτωβρίου η αντεξέταση της παραπονούμενης - Μάρτυρας δεν θα καταθέσει λόγω νοσηλείας, τα βήματα μέχρι την ετυμηγορία

Η διαδικασία διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου, που συνεδριάζει στην Πάφο. Η σημερινή διαδικασία ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 14:00 το μεσημέρι της Πέμπτης, ενώ η υπόθεση θα συνεχιστεί την Τρίτη, 27 Οκτωβρίου, στις 09:00 το πρωί, ημερομηνία που όρισε το Δικαστήριο για την επόμενη δικάσιμο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάθεση της παραπονούμενης διήρκεσε δύο ημέρες, ενώ η συνολική διαδικασία της κατάθεσης και της αντεξέτασής της έχει ήδη απασχολήσει το Κακουργιοδικείο για τέσσερις ημέρες. Η αντεξέταση αναμένεται να συνεχιστεί και κατά την επόμενη δικάσιμο, με την υπόθεση να ενδέχεται να απασχολήσει το Δικαστήριο και για πέμπτη ημέρα. Κατά τις δύο προηγούμενες δικασίμους είχε προηγηθεί πολύωρη κατάθεση της παραπονούμενης εντός της αίθουσας του Κακουργιοδικείου Πάφου, παρουσία των δικαστών και των δικηγόρων.

Ο εν αργία Δήμαρχος Πάφου βρισκόταν σε διπλανή αίθουσα κατά τη διάρκεια της κατάθεσής της.

Τα επόμενα στάδια

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εκδίκαση της υπόθεσης αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν από την εκπνοή του 2026.

Με την ολοκλήρωση της παρουσίασης των μαρτύρων κατηγορίας και των σχετικών τεκμηρίων, η Κατηγορούσα Αρχή θα ολοκληρώσει την παρουσίαση της υπόθεσής της. Στη συνέχεια, το Δικαστήριο θα κληθεί να αποφασίσει κατά πόσο έχει αποδειχθεί εκ πρώτης όψεως υπόθεση εναντίον του κατηγορουμένου. Στο στάδιο αυτό, σύμφωνα με το άρθρο 74(1)(β)–(γ) του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου, Κεφ. 155, εξετάζεται κατά πόσο υπάρχει επαρκής μαρτυρία ώστε να κληθεί ο κατηγορούμενος να προβάλει την υπεράσπισή του. Εάν το Δικαστήριο κρίνει ότι δεν υπάρχει επαρκής υπόθεση εκ πρώτης όψεως, μπορεί να αθωώσει τον κατηγορούμενο στο συγκεκριμένο στάδιο. Εάν, αντίθετα, διαπιστώσει ότι υπάρχει εκ πρώτης όψεως υπόθεση, θα τον καλέσει να παρουσιάσει την υπεράσπισή του. Σε αυτή την περίπτωση, οι συνήγοροι υπεράσπισης αναμένεται να αποφασίσουν, σε συνεννόηση με τον κατηγορούμενο, τον τρόπο με τον οποίο θα παρουσιαστεί η υπεράσπιση. Ο κατηγορούμενος δεν είναι υποχρεωμένος να καταθέσει ο ίδιος.

Εφόσον κληθούν μάρτυρες υπεράσπισης, θα εξεταστούν και θα μπορούν να αντεξεταστούν από την Κατηγορούσα Αρχή. Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται, σύμφωνα με τον νόμο, να προκύψει και πρόσθετη μαρτυρία για συγκεκριμένα νέα ζητήματα. Μετά την ολοκλήρωση της μαρτυρίας και των δύο πλευρών, οι δικηγόροι θα προβούν σε αγορεύσεις ενώπιον του Κακουργιοδικείου, αναπτύσσοντας τις θέσεις τους ως προς την αξιολόγηση των μαρτυριών, των τεκμηρίων, των τυχόν αντιφάσεων και των νομικών ζητημάτων που προκύπτουν.

Ακολούθως, το Δικαστήριο θα αξιολογήσει το σύνολο της υπόθεσης και θα αποφασίσει κατά πόσο ο κατηγορούμενος είναι ένοχος ή αθώος. Ενδέχεται να οριστεί διαφορετική ημερομηνία για την έκδοση της απόφασης. Σε περίπτωση καταδίκης, θα ακολουθήσει το στάδιο επιβολής ποινής. Κατά το στάδιο αυτό, η υπεράσπιση συνήθως παρουσιάζει μετριαστικούς παράγοντες και το Δικαστήριο αποφασίζει την κατάλληλη ποινή, λαμβάνοντας υπόψη τον νόμο και τα δεδομένα της υπόθεσης.

Μάρτυρας δεν θα καταθέσει λόγω νοσηλείας

Υπενθυμίζεται ότι μάρτυρας, ο οποίος αναμενόταν να καταθέσει σε προηγούμενες δικασίμους, δεν θα καταθέσει τελικά λόγω νοσηλείας, έπειτα από προβλήματα υγείας που παρουσίασε. Ωστόσο, ο συγκεκριμένος μάρτυρας έχει ήδη καταθέσει στην Αστυνομία.

Οι πέντε κατηγορίες

Οι πέντε κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο εν αργία Δήμαρχος Ο τελών σε αργία Δήμαρχος Πάφου, Φαίδωνας Φαίδωνος, αντιμετωπίζει πέντε κατηγορίες που αφορούν βιασμό, άσεμνη επίθεση εναντίον γυναίκας, άσεμνη επίθεση εναντίον γυναίκας με άλλη πράξη, επίθεση που προκάλεσε πραγματική σωματική βλάβη, καθώς και χορήγηση φαρμάκου ή άλλης ουσίας ικανής να ναρκώσει ή να εξουδετερώσει τη δύναμη αντίστασης προσώπου.

Ο ίδιος έχει δηλώσει μη παραδοχή και στις πέντε κατηγορίες.

Η υπόθεση θα συνεχιστεί ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Πάφου την Τρίτη, 27 Οκτωβρίου, στις 09:00 το πρωί.