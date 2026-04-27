Τεχνολογικό άλμα και αυτονομία έως 900 χλμ. από την BMW i3 Neue Klasse

Η BMW ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της Σειράς 3 με την παρουσίαση της νέας, αμιγώς ηλεκτρικής BMW i3. Η νέα i3, το δεύτερο μοντέλο της Neue Klasse, σηματοδοτεί μια βαθιά τεχνολογική μετάβαση για τη γερμανική μάρκα, φέρνοντας την εμβληματική Σειρά 3 στην εποχή της ηλεκτροκίνησης χωρίς να απομακρύνεται από τον σπορ χαρακτήρα που τη συνοδεύει εδώ και πέντε δεκαετίες. Με τη νέα i3, η BMW αποδεικνύει ότι η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση μπορεί να συνδυαστεί με την οδηγική απόλαυση, την τεχνολογική υπεροχή και τη διαχρονική σχεδίαση, διατηρώντας ζωντανό το πνεύμα της Σειράς 3 στη νέα εποχή.

Η νέα BMW i3 κάνει το ντεμπούτο της στην παγκόσμια αγορά στην έκδοση i3 50 xDrive, εξοπλισμένη με δύο ηλεκτροκινητήρες, έναν σε κάθε άξονα, αποδίδοντας συνολικά 469 ίππους και 645 Nm ροπής. Το προηγμένο σύστημα τετρακίνησης εξασφαλίζει άμεση απόκριση και υψηλά επίπεδα πρόσφυσης, ενώ η έκτη γενιά της τεχνολογίας BMW eDrive υπόσχεται κορυφαία αποδοτικότητα και βελτιωμένη ενεργειακή διαχείριση.

Σχεδιαστικά, η i3 παραμένει πιστή στο DNA της BMW, υιοθετώντας ωστόσο μια νέα αισθητική γλώσσα. Οι σπορ αναλογίες και το μακρύ μεταξόνιο δημιουργούν μια δυναμική παρουσία στον δρόμο. Η χαρακτηριστική «διπλή μάσκα» της BMW επανασχεδιάζεται, ενσωματώνοντας φωτιστικά στοιχεία που ενώνονται με τους προβολείς, σχηματίζοντας μια σύγχρονη φωτεινή υπογραφή. Στο πίσω μέρος, τα λεπτά οριζόντια φώτα και οι έντονοι θόλοι των τροχών ενισχύουν τον σπορ χαρακτήρα.

Το εσωτερικό εκφράζει πλήρως τη φιλοσοφία της Neue Klasse, με έμφαση στον οδηγό αλλά και στην ψηφιακή εμπειρία. Το νέο BMW Panoramic iDrive διαμορφώνει ένα σύγχρονο και φιλόξενο περιβάλλον, ενώ η λειτουργία BMW Symbiotic Drive ενισχύει τη διαδραστικότητα μεταξύ οδηγού και οχήματος. Κεντρικό ρόλο διαδραματίζει ο υπερυπολογιστής «Heart of Joy», ο οποίος ελέγχει τη δυναμική συμπεριφορά του αυτοκινήτου με ταχύτητα έως και δέκα φορές μεγαλύτερη σε σχέση με προηγούμενα συστήματα.

Στον τομέα της αυτονομίας, η BMW i3 θέτει νέα δεδομένα, με δυνατότητα κάλυψης έως και 900 χιλιομέτρων σύμφωνα με το πρότυπο WLTP. Η τεχνολογία 800 Volt και η δυνατότητα ταχυφόρτισης έως 400 kW επιτρέπουν την αναπλήρωση ενέργειας για έως και 400 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά, καθιστώντας το μοντέλο ιδανικό για μεγάλες αποστάσεις. Παράλληλα, οι λειτουργίες αμφίδρομης φόρτισης, όπως Vehicle-to-Home και Vehicle-to-Grid, ενισχύουν τη χρηστικότητα και τη βιωσιμότητα.

Η παραγωγή της νέας BMW i3 θα πραγματοποιείται στο εργοστάσιο του Μονάχου, το οποίο έχει εκσυγχρονιστεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια για να υποστηρίξει τη νέα γενιά ηλεκτρικών μοντέλων. Η έναρξη παραγωγής αναμένεται τον Αύγουστο του 2026, με τις πρώτες παραδόσεις να ξεκινούν το φθινόπωρο.