Μύθοι και αλήθειες: Τι ισχύει και τι όχι για το carsharing στην Κύπρο

Καθώς το carsharing κερδίζει ολοένα περισσότερο έδαφος στην Κύπρο, αυξάνονται και οι παρανοήσεις που το συνοδεύουν. Από ζητήματα ασφάλειας και στάθμευσης μέχρι το ποιοι χρησιμοποιούν πραγματικά την υπηρεσία, μέσα από τη δημόσια συζήτηση συχνά αναδεικνύονται εύλογα ερωτήματα αλλά και ζητήματα που πολλές φορές δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Η συνολική εικόνα είναι συγκεκριμένη και μετρήσιμη. Πίσω από αυτή τη συζήτηση βρίσκεται μια υπηρεσία που βασίζεται σε αυστηρούς ελέγχους και συνεχή παρακολούθηση, με έμφαση στη λογοδοσία. Ας βάλουμε, λοιπόν, τα πράγματα στη σωστή τους βάση.

Στάθμευση και δημόσιος χώρος

Μύθος 1: Οι οδηγοί μπορούν να σταθμεύουν τα αυτοκίνητα της RideNow όπου θέλουν, χωρίς συνέπειες.

Πραγματικότητα: Η στάθμευση δεν είναι ανεξέλεγκτη. Η RideNow έχει δημιουργήσει περισσότερες από 300 ζώνες στις οποίες απαγορεύεται η στάθμευση, έπειτα από παράπονα και ανατροφοδότηση από την τοπική κοινωνία, ενώ οι χρήστες που σταθμεύουν αντικανονικά, ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμα ή περιορισμούς στην πρόσβασή τους στην υπηρεσία.

Μύθος 2: Η RideNow αφήνει οχήματα να μπλοκάρουν δρόμους χωρίς να ανταποκρίνεται.

Πραγματικότητα: Η τεχνική ομάδα διαχειρίζεται καθημερινά 11 έως 20 αιτήματα μετακίνησης οχημάτων, όταν αυτά καταγγέλλονται ότι προκαλούν παρεμπόδιση και αποστέλλεται φωτογραφία μέσω του WhatsApp support. Το σύστημα ανταπόκρισης αποτελεί ήδη μέρος της καθημερινής λειτουργίας της υπηρεσίας.

Ασφάλεια και οδηγική συμπεριφορά

Μύθος 3: Οι περισσότεροι χρήστες της RideNow είναι επικίνδυνοι ή ανεύθυνοι οδηγοί.

Πραγματικότητα: Οι αριθμοί δείχνουν το αντίθετο. Με μόλις 6 έως 8 αναστολές λογαριασμών τον μήνα, σε σύγκριση με 1.500 έως 1.800 ενεργούς χρήστες ημερησίως, οι χρήστες που τίθενται σε αναστολή αντιστοιχούν μόλις στο 0,3% έως 0,5% της ενεργής βάσης πελατών.

Μύθος 4: Η RideNow αγνοεί τις καταγγελίες για επικίνδυνη οδήγηση, εκτός αν συμβεί ατύχημα.

Πραγματικότητα: Η RideNow λαμβάνει κατά μέσο όρο 5 έως 6 αναφορές για επικίνδυνη οδήγηση κάθε μήνα από πελάτες και πολίτες, και κάθε επιβεβαιωμένο περιστατικό διερευνάται χωρίς να χρειάζεται να προηγηθεί ατύχημα.

Μύθος 5: Δεν υπάρχει τρόπος να ελεγχθεί η επικίνδυνη οδήγηση, παρά μόνο μέσω των καταγγελιών του κοινού.

Πραγματικότητα: Η RideNow χρησιμοποιεί τεχνολογία τηλεματικής για την παρακολούθηση συμπεριφορών όπως η υπερβολική ταχύτητα, οι απότομες στροφές και η ακατάλληλη χρήση του χειρόφρενου. Αυτό σημαίνει ότι η επικίνδυνη οδήγηση μπορεί να εντοπιστεί ακόμη και χωρίς μαρτυρία ή καταγγελία.

Μύθος 6: Οι επικίνδυνοι οδηγοί της RideNow συνεχίζουν να χρησιμοποιούν την υπηρεσία χωρίς συνέπειες.

Πραγματικότητα: Κατά μέσο όρο, 6 έως 8 πελάτες τίθενται σε αναστολή κάθε μήνα λόγω επικίνδυνης οδήγησης. Οι αναστολές διαρκούν συνήθως από 2 έως 4 εβδομάδες, ενώ οι επαναλαμβανόμενες παραβάσεις μπορεί να οδηγήσουν ακόμη και σε οριστικό κλείσιμο λογαριασμού, χωρίς δυνατότητα επανενεργοποίησης.

Λογοδοσία και προτεραιότητες της εταιρείας

Μύθος 7: Οποιοσδήποτε μπορεί να νοικιάσει ένα αυτοκίνητο της RideNow και να το δώσει σε άλλον να οδηγήσει.

Πραγματικότητα: Κάθε ενοικίαση συνδέεται με επαληθευμένο λογαριασμό, μέσω ταυτοποίησης και ελέγχου άδειας οδήγησης, ενώ περίπου το 25% των νέων αιτημάτων απορρίπτεται στο πλαίσιο αυστηρότερων ελέγχων. Το πρόσωπο που πραγματοποιεί την κράτηση φέρει πλήρη ευθύνη για το όχημα καθ’ όλη τη διάρκεια της ενοικίασης.

Μύθος 8: Η RideNow βάζει το κέρδος πάνω από την οδική ασφάλεια.

Πραγματικότητα: Η εταιρεία εξακολουθεί να θέτει σε αναστολή χρήστες που οδηγούν επικίνδυνα, παρότι αυτό συνεπάγεται απώλεια εσόδων. Η απόφαση αυτή είναι συνειδητή, ιδιαίτερα όταν στόχος είναι η προστασία μιας ημερήσιας βάσης 1.500 έως 1.800 ενεργών χρηστών.

Σε ποιους απευθύνεται η υπηρεσία και τι αλλάζει

Μύθος 9: Η RideNow είναι χρήσιμη μόνο για τουρίστες ή ξένους.

Πραγματικότητα: Αν και η υπηρεσία ξεκίνησε δυναμικά με ξένο κοινό, σήμερα το κοινό της είναι μοιρασμένο ανάμεσα σε ξένους υπηκόους και ντόπιους. Το carsharing στην Κύπρο δεν αποτελεί πλέον μια εξειδικευμένη επιλογή, αλλά μέρος ενός ευρύτερου μείγματος μετακίνησης.

Μύθος 10: Το carsharing προσθέτει περισσότερα αυτοκίνητα στους δρόμους της Κύπρου, αντί να μειώνει τη συμφόρηση.

Πραγματικότητα: Η RideNow διαχειρίζεται στόλο περίπου 800 οχημάτων, την ώρα που στην Κύπρο κυκλοφορούν περίπου 840.000 οχήματα, αναλογία δηλαδή περίπου 1 όχημα RideNow ανά 1.000 ιδιωτικά αυτοκίνητα. Κάθε κοινόχρηστο όχημα εξυπηρετεί περίπου 4 χρήστες την ημέρα, συμβάλλοντας στη μείωση της ανάγκης για περισσότερα ιδιόκτητα οχήματα που καταλαμβάνουν οδικό και δημόσιο χώρο στάθμευσης.

Το carsharing παραμένει μια σχετικά νέα έννοια στην Κύπρο, γι’ αυτό και οι δημόσιες αντιδράσεις είναι αναμενόμενες. Ωστόσο, τα δεδομένα δείχνουν ένα μοντέλο που παρακολουθείται στενά, λειτουργεί με σαφείς κανόνες και χρησιμοποιείται υπεύθυνα από την πλειονότητα των πελατών. Καθώς οι ανάγκες μετακίνησης εξελίσσονται, το carsharing αναδεικνύεται σε μια πρακτική και ολοένα πιο σημαντική λύση για τον τρόπο με τον οποίο μετακινούνται οι πολίτες.