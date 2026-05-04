Art & Space στο Πλανητάριο

Ήταν από τις καλύτερες διοργανώσεις που επιτέλεσε το Πλανητάριο Κύπρου. Εκατοντάδες πολίτες προσήλθαν στις εγκαταστάσεις του μεγαλύτερου Πλανηταρίου στη Μεσόγειο και θαύμασαν από κοντά απίστευτες φωτογραφίες από το Διάστημα αλλά και από τη Γη για το Διάστημα. Το τι μπορεί να αποδώσει ο φωτογραφικός φακός ενός διαστημικού τηλεσκοπίου μέχρι και τη φαντασία ενός επαγγελματία αστροφωτογράφου είναι πραγματικά ασύλληπτο. Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν σε έναν κόσμο εικόνων που αποκαλύπτουν το μεγαλείο του σύμπαντος αλλά και τη λεπτομέρεια που κρύβεται σε κάθε γωνιά του.

Η έκθεση Art & Space ξεκίνησε επίσημα πριν λίγες μέρες και ήταν τόση η επιτυχία της που θα παραμείνει για ελεύθερη επίσκεψη σε απεριόριστο χρόνο. Η έκθεση φωτογραφίας βρίσκεται γύρω και μέσα στο Πλανητάριο και η πρόσβαση σε αυτήν είναι ελεύθερη στις ώρες λειτουργίας του Πλανηταρίου Κύπρου. Πρόκειται για μια εμπειρία που απευθύνεται τόσο σε λάτρεις της επιστήμης όσο και της τέχνης, δημιουργώντας μια γέφυρα ανάμεσα σε δύο κόσμους που συχνά συναντιούνται.

Τετραήμερη εμπειρία

‘Όλα ξεκίνησαν με μια τετραήμερη εμπειρία, όπου η τέχνη, η μουσική, η αστρονομία και η γαστρονομία συναντήθηκαν σε ένα μοναδικό κοσμικό περιβάλλον με τηλεσκόπια και άλλες δραστηριότητες.

Κάτω από τον θόλο του Πλανηταρίου, αυτή η εμπειρία επαναπροσδιορίστηκε. Πραγματοποιήθηκε και το fireside talk που χαρακτηρίζεται από έναν ουσιαστικό, ανοιχτό διάλογο, μια ανταλλαγή ιδεών σε ένα οικείο και άμεσο περιβάλλον. Αντλώντας από αυτή την παράδοση, η συζήτηση διαμορφώθηκε ως ένας συγκεντρωμένος διάλογος, βασισμένος στην κοινή περιέργεια.

Περιτριγυρισμένοι από έναν χαρτογραφημένο ουρανό, η συζήτηση εκτυλίχθηκε μέσα σε ένα ευρύτερο κοσμικό πλαίσιο, ενισχύοντας τόσο την οπτική όσο και τη φαντασία. Από την αρχαιότητα, οι άνθρωποι συγκεντρώνονταν γύρω από τη φωτιά κάτω από τον έναστρο ουρανό για να ανταλλάξουν ιδέες, ιστορίες και γνώση. Η ίδια αυτή ανάγκη για σύνδεση και κατανόηση του σύμπαντος φαίνεται να παραμένει αναλλοίωτη μέχρι σήμερα.

Η συνάντηση

Η συγκεκριμένη συνάντηση εξερεύνησε τη σχέση τέχνης και επιστήμης από την κληρονομιά του Malevich, όπως επανερμηνεύτηκε από την Ουκρανή καλλιτέχνιδα Irina Sagitova, έως τις σύγχρονες, προσανατολισμένες στο μέλλον πρακτικές στον βιοσχεδιασμό και τη βιοτέχνη. Με τη Μαρίσα Σατσιά, μια πρωτοπόρο φωνή από την Κύπρο σε αυτό το αναδυόμενο πεδίο. Η επιμέλεια και ο συντονισμός ανήκαν στο επιστημονικό τμήμα του Πλανηταρίου, με τη συμμετοχή της αστροφυσικού Μαρίας Ενωτιάδη και της αστρονόμου Δήμητρας Χάσικου. Η συζήτηση έφερε κοντά την καλλιτεχνική έκφραση και την επιστημονική σκέψη, σε ένα περιβάλλον σχεδιασμένο για βάθος και σαφήνεια. Ήταν μια σύντομη αλλά ουσιαστική ανταλλαγή ιδεών για όσους ενδιαφέρονται για τον πολιτισμό, την καινοτομία και το μέλλον. Παράλληλα, άνοιξε νέους δρόμους για μελλοντικές συνεργασίες και δημιουργικές προσεγγίσεις.

Επισκεφθείτε την Έκθεση Art & Space! ‘Έχετε πολλά να δείτε που σίγουρα θα θαυμάσετε! Πολύ πιθανόν να σας υποδεχτεί και το ρομπότ σκύλος Arya….