Πιο αδιάβαστος πεθαίνεις

Ο ευρωβουλευτής, τώρα και αρχηγός κόμματος Φειδίας Παναγιώτου, σε συνέντευξή του, παραδέχθηκε, μεταξύ άλλων, ότι δεν έχει διαβάσει τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, καθώς και ότι δεν γνωρίζει τον κανονισμό της Πράσινης Γραμμής. Είναι, φαίνεται, ακόμη σε περίοδο εκμάθησης το παιδί, το οποίο έτρεχε από τη μια να οργανώσει το κόμμα και από την άλλη τον γάμο του, πού να βρει, λοιπόν, χρόνο για να μελετήσει τι επρόκειτο να ψηφίσει. Το θετικό είναι ότι ο συγκεκριμένος παραδέχεται πως είναι αδιάβαστος, σε αντίθεση με άλλους εγχώριους πολιτικούς που ούτε ξέρουν τι ψηφίζουν ούτε έχουν το θάρρος να το παραδεχθούν.

ΑΓ