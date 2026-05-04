Η επέτειος και οι θεσμοί

Η 1η Μαΐου 2004 καταγράφεται ως μία από τις πιο καθοριστικές στιγμές της σύγχρονης κυπριακής ιστορίας. Η ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν και είχε ως κίνητρο να αποτελέσει καταλύτη για την επίλυση του Κυπριακού, πολιτικά αποτέλεσε και μια στρατηγική επιλογή ένταξης σε μια κοινότητα αξιών, κανόνων και θεσμικών εγγυήσεων που υποτίθεται ότι θα ενίσχυαν τη δημοκρατία, τη διαφάνεια και το κράτος δικαίου. Δύο δεκαετίες μετά, η επέτειος δεν προσφέρεται μόνο για εορτασμούς αλλά και για έναν αναγκαίο απολογισμό.

Τα πρόσφατα αποτελέσματα της Κύπρου στον Δείκτη Ελευθερίας του Τύπου για το 2025 λειτουργούν σαν καμπανάκι. Δεν πρόκειται απλώς για μια αρνητική καταγραφή σε μια διεθνή κατάταξη. Είναι ένδειξη βαθύτερων δυσλειτουργιών στο θεσμικό οικοδόμημα της Δημοκρατίας μας. Η ελευθερία του Τύπου δεν είναι ένα απομονωμένο δικαίωμα αλλά βαρόμετρο της ποιότητας της Δημοκρατίας. Οι αδυναμίες σε αυτό το πεδίο αντανακλούν ευρύτερα ζητήματα όπως ελλείμματα λογοδοσίας και περιορισμένη διαφάνεια.

Η Κύπρος, παρά τη σημαντική οικονομική και κοινωνική πρόοδο που πέτυχε ως κράτος-μέλος της ΕΕ, φαίνεται να υστερεί σε κρίσιμους τομείς που αφορούν τη λειτουργία των θεσμών. Η εικόνα αυτή δεν διαμορφώθηκε εν μία νυκτί. Είναι το αποτέλεσμα χρόνιων παθογενειών μεταξύ των οποίων η αργή απονομή της δικαιοσύνης, οι αδύναμοι μηχανισμοί ελέγχου και, κυρίως, μια πολιτική κουλτούρα που συχνά αντιμετωπίζει τη λογοδοσία ως τυπική υποχρέωση και όχι ως ουσία της Δημοκρατίας.

Η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρείχε τα εργαλεία και το πλαίσιο για μεταρρυθμίσεις. Ωστόσο, η αξιοποίησή τους εξαρτάται από εμάς, πολίτες και πολιτικό σύστημα. Οι ευρωπαϊκοί κανόνες δεν λειτουργούν αυτόματα. Σε εθνικό επίπεδο απαιτούν πολιτική αποφασιστικότητα, θεσμική ωριμότητα και, κυρίως, κοινωνική απαίτηση για βελτίωση της ποιότητας της διακυβέρνησης.

Σήμερα, η συζήτηση για τη βελτίωση των επιδόσεων της Κύπρου στο κράτος δικαίου δεν μπορεί να περιορίζεται σε επικοινωνιακές διορθώσεις ή αποσπασματικά μέτρα. Απαιτείται μια συνολική επανεξέταση της λειτουργίας των θεσμών. Από την ενίσχυση των ελεγκτικών Αρχών και της Δικαιοσύνης, μέχρι τη διασφάλιση ενός πραγματικά ελεύθερου και πολυφωνικού περιβάλλοντος στον χώρο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

Η επέτειος της ένταξης στην ΕΕ δεν αποτελεί μόνο μια υπενθύμιση τού πού ανήκει η Κύπρος αλλά και του τι οφείλει να γίνει. Ο δρόμος προς ισχυρότερους θεσμούς και ουσιαστική λογοδοσία παραμένει μακρύς.