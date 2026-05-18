Στην Κύπρο το νέο υβριδικό Citroën C3 με μόνο €19.900 και αυτόματο κιβώτιο

Το νέο Citroën C3 βρίσκεται ήδη στους εκθεσιακούς χώρους της CIC Automasters με υβριδική τεχνολογία και αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων. Ένα μοντέλο που έρχεται να ταράξει τα νερά στην κατηγορία των compact SUV, συνδυάζοντας σύγχρονο σχεδιασμό, προηγμένη τεχνολογία και υψηλά επίπεδα άνεσης. Προσφέρει άνεση, στιλ και τεχνολογία σε ιδιαίτερα προσιτή τιμή, κάτι που του χαρίζει ένα ιδιαίτερα ψηλό value for money για τον υποψήφιο αγοραστή. Η CiC Automasters προσφέρει το νέο C3 Hybrid Auto από 19.900 ευρώ στην κυπριακή αγορά ή με δυνατότητα χρηματοδότησης από 160 ευρώ τον μήνα. Με τον συνδυασμό τεχνολογίας, άνεσης και προσιτού κόστους, το μοντέλο φιλοδοξεί να αποτελέσει μια από τις πιο δημοφιλείς επιλογές στην κατηγορία του.

Το νέο C3 δεν είναι απλώς ένα ακόμη αυτοκίνητο πόλης. Είναι μια ολοκληρωμένη πρόταση μετακίνησης, σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες της σύγχρονης ζωής στην Κύπρο, τόσο μέσα στην πόλη όσο και στις εκτός αυτής διαδρομές. Ξεχωρίζει από την πρώτη ματιά χάρη στη δυναμική του σχεδίαση, με καθαρές γραμμές, ανανεωμένη εμπρός όψη και χαρακτηριστικά LED φωτιστικά σώματα που του προσδίδουν έναν νεανικό και σύγχρονο χαρακτήρα. Το compact μέγεθός του το καθιστά ιδανικό για την πόλη, χωρίς να στερείται παρουσίας και πρακτικότητας.

Στο εσωτερικό, η Citroën δίνει έμφαση στην καθημερινή άνεση. Τα καθίσματα Citroen Advanced Comfort ®seats και η εξελιγμένη ανάρτηση Citroen Advanced comfort ®suspension with progressive Hydraulic Cushions εξασφαλίζουν ομαλή κύλιση, ακόμη και σε απαιτητικές αστικές συνθήκες. Το αποτέλεσμα είναι ένα αυτοκίνητο που μειώνει την κόπωση του οδηγού και των επιβατών, κάνοντας κάθε διαδρομή πιο ξεκούραστη.

Το νέο Citroën C3 Hybrid εξοπλίζεται με το υβριδικό σύστημα κίνησης της Stellantis που συνδυάζει έναν τρικύλινδρο turbo βενζινοκινητήρα 1.2 λίτρων και αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη e-DCS6. Η συνδυαστική απόδοση φτάνει τους 110 ίππους και τα 205 Nm ροπής, προσφέροντας ομαλή επιτάχυνση και ιδιαίτερα χαμηλή (5.0 L/100χλμ) κατανάλωση στην καθημερινή χρήση. Το υβριδικό σύστημα επιτρέπει στο αυτοκίνητο να κινείται ηλεκτρικά σε χαμηλές ταχύτητες μέσα στην πόλη, συμβάλλοντας στη μείωση των εκπομπών ρύπων και της κατανάλωσης καυσίμου. Παράλληλα, προσφέρει μια ιδιαίτερα ευχάριστη οδηγική εμπειρία, με ομαλές αλλαγές και απευθύνεται σε όσους αναζητούν ευκολία και οικονομία στις καθημερινές μετακινήσεις, χωρίς συμβιβασμούς στην απόδοση.

Στον τομέα της τεχνολογίας, το μοντέλο ενσωματώνει σύγχρονα συστήματα infotainment με οθόνη αφής, καθώς και πλήρη συμβατότητα με Apple CarPlay και Android Auto. Παράλληλα, διαθέτει συστήματα υποβοήθησης οδήγησης που ενισχύουν την ασφάλεια και διευκολύνουν την καθημερινή χρήση.