Επίθεση Δρουσιώτη κατά της Αστυνομίας μετά τη διάψευση για ένταλμα σύλληψης: «Δύο τινά μπορεί να συμβαίνουν»

αναφέρει σε ανάρτησή του ο Μακάριος Δρουσιώτης μετά τη διάψευση της Αστυνομίας ότι ουδέποτε ζητήθηκε ή εκδόθηκε ένταλμα σύλληψής του.

Αυτούσια η ανάρτηση του Μακάριου Δρουσιώτη

Ψεύδονται σήμερα ή εκφόβιζαν χθες;

Τρία ολόκληρα εικοσιτετράωρα μετά τη δημοσίευση των πληροφοριών μου ότι εκδόθηκε ένταλμα σύλληψής μου, το οποίο δεν εκτελέστηκε επειδή φοβήθηκαν την κοινή γνώμη, η αστυνομία εξέδωσε ανακοίνωση διάψευσης «προς διασφάλιση του δικαιώματος των πολιτών σε έγκυρη και τεκμηριωμένη ενημέρωση»!

Ύστερα από ενάμισι μήνα διαρροών ψευδών ειδήσεων και δολιοφθοράς εις βάρος μιας ανεξάρτητης έρευνας, η αστυνομία… ευαισθητοποιήθηκε για τα δικαιώματα των πολιτών στην έγκυρη ενημέρωση.

Οι πληροφορίες μου περί σύλληψης είναι από τέσσερις διαφορετικές πηγές και συνάδουν με διαρροές και τοποθετήσεις φιλοκυβερνητικών πολιτικών προσώπων στα μέσα ενημέρωσης.

Στις 28 Απριλίου υπό τον τίτλο «Ελάτε να με συλλάβετε, αλλά δεν θα με σιωπήσετε!», σχολίασα αυτές τις πληροφορίες, αναφέροντας και τα εξής:

«Η Αστυνομία διαρρέει στον Τύπο ότι επίκεινται συλλήψεις. Όχι εκείνων που έχουν καταληστέψει δισεκατομμύρια και τα έβγαλαν αφορολόγητα από την Κύπρο, αλλά εκείνων που ερεύνησαν, αποκάλυψαν και κατάγγειλαν τη λεηλασία».

Η αστυνομία όχι μόνο δε διέψευσε, συνέχισε να διαρρέει ακόμη και τα κατηγορητήρια εναντίον μου.

Από τη διάψευση της αστυνομίας δύο τινά μπορεί να συμβαίνουν:

ΠΡΩΤΟΝ, η αστυνομία ψεύδεται στη σημερινή ανακοίνωση της.

ΔΕΥΤΕΡΟ, ψευδόταν όταν εσκεμμένα διέρρεε και εμμέσως μου διαμήνυε ότι επέκειτο η σύλληψη μου, ως μέτρο ψυχολογικής βίας και εκφοβισμού.

Και οι δύο εκδοχές είναι αθλιότητας, η μια πιο άθλια από την άλλη.

Μετά την ανάληψη των καθηκόντων του ο αρχηγός της αστυνομίας Θεμιστός Αρναούτης κυκλοφόρησε εγκύκλιο και υπέδειξε στα μέλη της δύναμης ότι η διαρροή πληροφοριών στα μέσα ενημέρωσης συνιστά ποινικό αδίκημα διαφθοράς.

Πόσες φορές ενεργοποίησε αυτό τον κανονισμό για όλες τις διαρροές των τελευταίων εβδομάδων; Ή μήπως υπάρχουν εξαιρέσεις όταν οι διαρροές γίνονται με πολιτικές οδηγίες;

Ήδη η αστυνομία έχει να λογοδοτήσει ως προς τα ερωτήματα του ΕΔΑΔ στο πλαίσιο της προσφυγής μου για τη μη διερεύνηση των καταγγελιών μου για παρακολούθηση των επικοινωνιών μου.

Η υπόθεση αυτή περιλαμβάνεται στους όρους εντολής της έρευνας της Αρχής Κατά της Διαφθοράς και υπάρχει ειδικό κεφάλαιο στο πόρισμα. Είναι σημαντικό να μάθουμε ποια είναι τα ευρήματα, και κατά πόσο η αστυνομία έκανε όπως έπρεπε το καθήκον της ή όχι, υπάρχουν ή δεν υπάρχουν πειθαρχικές ευθύνες για την διαχείριση της καταγγελίας μου και γιατί.

Επειδή η αστυνομία επέδειξε σήμερα ευαισθησία για τα δικαιώματα της κοινής γνώμης στην έγκυρη ενημέρωση, ας ζητήσει να ανακοινωθούν τα ευρήματα τώρα και όχι μετά τις εκλογές.

Η απεξάρτηση της αστυνομίας από το διεφθαρμένο σύστημα εξουσίας είναι από τις πρώτες μεταρρυθμίσεις που επιβάλλεται να γίνουν για να μεταβούμε από το Κράτος Μαφία στο Κράτος Δικαίου, και αυτός ο στόχος πρέπει να είναι προτεραιότητα της νέας Βουλής.