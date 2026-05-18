Στο πλευρό του ΑΚΕΛ ο Ανδρέας Μαυρογιάννης ενόψει βουλευτικών εκλογών - Γραπτή δήλωση από τη Γενεύη

Από τη Γενεύη δήλωσε ότι συνεχίζει την κοινή πορεία με την Αριστερά και την Κοινωνική Συμμαχία για «ένα καλύτερο αύριο για τον τόπο».

Με το ΑΚΕΛ - Αριστερά - Κοινωνική Συμμαχία δηλώνει ότι συντάσσεται στις επικείμενες βουλευτικές εκλογές ο Ανδρέας Μαυρογιαννης, που ήταν υποψήφιος για το αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας κατά τις τελευταίες προεδρικές εκλογές, σημειώνοντας ότι διανύουμε μια κρίσιμη περίοδο για τον τόπο μας, αλλά και για ολόκληρο τον κόσμο κι αυτή η κρισιμότητα «υπαγορεύει να είμαστε ενεργοί ως πολίτες, να έχουμε θέση και να διεκδικούμε ρόλο και λόγο στα ευρύτερα δρώμενα και τις εξελίξεις».

Στην γραπτή του δήλωση από τη Γενεύη, όπου βρίσκεται αυτό το διάστημα στο πλαίσιο των εργασιών της Επιτροπής Διεθνούς Δικαίου του ΟΗΕ, ο κ. Μαυρογιάννης αναφέρει ότι «δυστυχώς ο τόπος μας βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή, με  μία τραγική διακυβέρνηση, με θεσμικό και αξιακό εκφυλισμό και διογκούμενα προβλήματα και δυσκολίες στην ζωή των  ανθρωπων μας, που καταρρακώνουν το κοινωνικό συμβόλαιο». Προσθέτει δε ότι η πάταξη της διαπλοκής και της  διαφθοράς, ο εξορθολογισμός, ο σεβασμός, η διαφάνεια και η λογοδοσία βασανίζονται απο τη δυσλειτουργία του δημοσίου χώρου και πρακτικές και νοοτροπίες που δεν συνάδουν με μία σύγχρονη ευρωπαϊκή δημοκρατική κοινωνία. «Ο τοπος μας και οι ανθρωποι του αξίζουν πολύ καλύτερα και δικαιούνται να έχουν απαιτήσεις».

Με τον κόσμο του ΑΚΕΛ, της Αριστεράς και της Κοινωνικής Συμμαχίας αλλά και με άλλες δυνάμεις και με πολλούς ανένταχτους πολίτες, δώσαμε μαζί μια κοινή μάχη για την Κύπρο στις προηγούμενες προεδρικές εκλογές προσθέτει καταλήγοντας πως «συνεχίζουμε να πορευόμαστε μαζί στον αγώνα για ένα καλύτερο αύριο για τον τόπο».

