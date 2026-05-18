Νέα εποχή για το Pralina Experience Στασικράτους

Το Pralina Experience εγκαινιάζει μια νέα εποχή για τη γαστρονομική του ταυτότητα, παρουσιάζοντας ένα ολοκαίνουριο μενού που επαναπροσδιορίζει τη σύγχρονη μεσογειακή κουζίνα στη Λευκωσία. Το μενού εμπνέεται από τρία βασικά στοιχεία: τη γη, τη φωτιά, το νερό και ακολουθεί τη φύση της εποχής και τον ρυθμό της πρώτης ύλης.

Η κουζίνα του Pralina Experience μαγειρεύει με ό,τι πιο φρέσκο προσφέρει κάθε περίοδος, χωρίς περιττές παρεμβάσεις, χωρίς συντηρητικά, τεχνητές γλυκαντικές ύλες ή περιττή ζάχαρη. Έτσι αναδεικνύεται η φυσική ταυτότητα και ο χαρακτήρας κάθε πιάτου.

Καθοριστικό ρόλο στη νέα φιλοσοφία διαδραματίζει η πρώτη ύλη. Το Pralina Experience συνεργάζεται με φάρμες και παραγωγούς από την Κύπρο, την Ελλάδα και το εξωτερικό, επιλέγοντας υλικά άριστης ποιότητας, φρέσκα ψάρια ημέρας και εκλεκτές κοπές, που υπηρετούν την αυθεντική γεύση, χωρίς συμβιβασμούς. Οι συνεργασίες βασίζονται σε κοινές αξίες, σε ανθρώπους που καλλιεργούν με ευθύνη, παρατηρούν τη γη με υπομονή και αντιμετωπίζουν το προϊόν ως πολιτισμό.

Στο εαρινό μενού, η σύγχρονη τεχνική συναντά γνώριμες μεσογειακές αναφορές μέσα από δημιουργίες όπως το αρνί ταρτάρ με κυπριακή κάπαρη και καραμελωμένη ντομάτα, οι παπαρδέλες με σιγοψημένο βοδινό και ζωμό μόσχου, αλλά και η μους λεμονάτης αγκινάρας με κυπριακή ντομάτα μαρμάντα, γλιστρίδα και μαρινάτο γαύρο - πιάτα που αποτυπώνουν τη νέα κατεύθυνση της κουζίνας με καθαρές γεύσεις και σύγχρονη μεσογειακή ματιά.

Η φωτιά αποκτά πρωταγωνιστικό ρόλο μέσα από εκλεκτές κοπές και πρώτες ύλες όπως το ιαπωνικό Wagyu από τις περιοχές Kobe και Kagoshima και το ισπανικό Iberico από την ξακουστή Dehesa. Στο πλάι προσφέρονται από πατάτες νέας γης στον ξυλόφουρνο μέχρι αρωματικό κρητικό στακοβούτυρο με μεδούλι που ολοκληρώνεται στο τραπέζι.

Η θάλασσα αποτυπώνεται σε πιάτα όπως το καρπάτσιο κόκκινης γαρίδας με κρέμα μαύρου σκόρδου, ο λευκός καπνιστός ταραμάς με φλοίδες κολοκασιού και βιολογικές πατάτες Κύπρου, αλλά και το κερκυραϊκό μπουρδέτο στη σχάρα.

Η ασιατική επιρροή παραμένει παρούσα με signature sushi επιλογές, όπως το Spicy Balfegó Tuna με καπνιστή κρέμα πιπεριάς Φλωρίνης και το Salmon Truffle Roll με λευκό λάδι και μαύρη εποχιακή τρούφα.

Το μενού ολοκληρώνεται με επιδόρπια που δίνουν νέα διάσταση σε οικείες γεύσεις, όπως το Millefeuille Αναρής με μαυροκέρασο, το Matcha Tiramisu, η Pavlova με φρέσκα μούρα και σορμπέ λάιμ και το Jasmine Choco Mousse με αρώματα γιασεμιού και διαφορετικές υφές σοκολάτας.

Ο chef με την ομάδα του, ο sommelier και όλο το προσωπικό εξυπηρέτησης, διαμορφώνουν μία συνολική εμπειρία φιλοξενίας που συνδυάζει γνώση και φροντίδα. Το Pralina Experience διαφοροποιείται από τη συμβατική εστιατορική εμπειρία και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη γαστρονομική σκηνή της Λευκωσίας - πιο ώριμο, πιο ουσιαστικό και πιο μεσογειακό από ποτέ.