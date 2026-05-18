Ψεύτικος λογαριασμός στο Facebook χρησιμοποιεί το όνομα του Ανδρέα Βύρα

Άγνωστοι επιχειρούν να εξαπατήσουν πολίτες μέσω μέσω ψεύτικου λογαριασμού στο Facebook με το όνομα του Δημάρχου Λάρνακας Ανδρέα Βύρα.

Οπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Λάρνακας, «έχει δημιουργηθεί ψεύτικος λογαριασμός στο Facebook, ο οποίος χρησιμοποιεί παράνομα το όνομα και τη φωτογραφία του Δημάρχου Ανδρέα Βύρα».

Μέσω του συγκεκριμένου λογαριασμού, άγνωστα πρόσωπα επιχειρούν να επικοινωνήσουν με πολίτες προσποιούμενοι τον Δήμαρχο, ζητώντας χρηματικά ποσά ή/και προσωπικά στοιχεία, σημειώνεται και ο Δήμος καλεί το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό, να μην απαντά σε τέτοιου είδους μηνύματα ή αιτήματα και να μην κοινοποιεί προσωπικά δεδομένα ή τραπεζικές πληροφορίες.

Παράλληλα, προτρέπεται το κοινό να προχωρεί σε αναφορά (report) και αποκλεισμό (block) τέτοιων ψεύτικων λογαριασμών.

«Γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες για αντιμετώπιση του θέματος», καταλήγει στην ανακοίνωση ο Δήμος Λάρνακας.