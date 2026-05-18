Ψεύτικος λογαριασμός στο Facebook χρησιμοποιεί το όνομα του Ανδρέα Βύρα

Ο Δήμος Λάρνακας καλεί τους πολίτες να μην ανταποκρίνονται σε αιτήματα για χρήματα ή προσωπικά στοιχεία.

Άγνωστοι επιχειρούν να εξαπατήσουν πολίτες μέσω μέσω ψεύτικου λογαριασμού στο Facebook με το όνομα του Δημάρχου Λάρνακας Ανδρέα Βύρα.

Οπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Λάρνακας, «έχει δημιουργηθεί ψεύτικος λογαριασμός στο Facebook, ο οποίος χρησιμοποιεί παράνομα το όνομα και τη φωτογραφία του Δημάρχου Ανδρέα Βύρα». 

Μέσω του συγκεκριμένου λογαριασμού, άγνωστα πρόσωπα επιχειρούν να επικοινωνήσουν με πολίτες προσποιούμενοι τον Δήμαρχο, ζητώντας χρηματικά ποσά ή/και προσωπικά στοιχεία, σημειώνεται και ο Δήμος καλεί το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό, να μην απαντά σε τέτοιου είδους μηνύματα ή αιτήματα και να μην κοινοποιεί προσωπικά δεδομένα ή τραπεζικές πληροφορίες. 

Παράλληλα, προτρέπεται το κοινό να προχωρεί σε αναφορά (report) και αποκλεισμό (block) τέτοιων ψεύτικων λογαριασμών. 

«Γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες για αντιμετώπιση του θέματος», καταλήγει στην ανακοίνωση ο Δήμος Λάρνακας. 

