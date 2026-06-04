Τέλος το χάρτινο δίπλωμα οδήγησης - Τι θα πρέπει να έχουν στο «πορτοφόλι» τους όλοι οι οδηγοί

Οι αλλαγές στον τομέα των μεταφορών συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς στην Ευρώπη, με την Ε.Ε. να προχωρά σταδιακά στην υιοθέτηση νέων συστημάτων που αναμένεται να φέρουν ριζικές αλλαγές στα διπλώματα οδήγησης.

Μια τάση που γίνεται ολοένα και πιο ξεκάθαρη το τελευταίο διάστημα είναι η πρόθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να φέρει σημαντικές αλλαγές στον τομέα των μετακινήσεων και των εγγραφών που σχετίζονται με αυτές, δημιουργώντας ένα ενιαίο πλαίσιο που έχει ως στόχο να διευκολύνει σημαντικά τόσο την ταυτοποίηση των πολιτών όσο και τη διεκπεραίωση διαδικασιών μεταξύ των κρατών-μελών της.

Στο πλαίσιο αυτό, οι πρωτοβουλίες που προωθούνται το τελευταίο διάστημα φανερώνουν πως βασική προτεραιότητα της Ευρώπης είναι η μεταφορά κρίσιμων εγγράφων, όπως τα διπλώματα οδήγησης και οι ατομικές ταυτότητες, στις ψηφιακές ανάγκες του σήμερα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι αλλαγές που εξετάζει η Ευρώπη προβλέπουν τη σταδιακή μετάβαση σε ένα πλήρως ψηφιακό σύστημα, το οποίο θα επιτρέπει στους πολίτες να έχουν συγκεντρωμένα όλα τα βασικά τους έγγραφα σε μία ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα.

Κεντρικό ρόλο στο νέο αυτό μοντέλο αναμένεται να διαδραματίσει το EUDI Wallet (European Digital Identity Wallet), το ευρωπαϊκό ψηφιακό πορτοφόλι ταυτότητας που προωθεί και έχει ήδη ψηφίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το οποίο θα γίνει σε λίγα χρόνια υποχρεωτικό.

Μέσω αυτού, οι πολίτες θα μπορούν να αποθηκεύουν και να χρησιμοποιούν σε ψηφιακή μορφή όλα τα βασικά προσωπικά τους έγγραφα, όπως την ταυτότητα, το δίπλωμα οδήγησης και τις τραπεζικές τους κάρτες.

Παράλληλα, το ψηφιακό πορτοφόλι θα δίνει τη δυνατότητα αποθήκευσης και επίδειξης πλήθους άλλων πιστοποιητικών και εγγράφων, μεταξύ των οποίων ακαδημαϊκοί τίτλοι, ιατρικά έγγραφα, επαγγελματικές πιστοποιήσεις και κάθε είδους επίσημα δικαιολογητικά, συγκεντρώνοντας ουσιαστικά σε μία ενιαία εφαρμογή όλα τα απαραίτητα στοιχεία ταυτοποίησης και επαλήθευσης του πολίτη.

Υπενθυμίζεται πως η αλλαγή αυτή έρχεται σε μια περίοδο που η Ευρωπαϊκή Ένωση ουτώς ή άλλως επιδιώκει την περαιτέρω εναρμόνιση των κανόνων που διέπουν τα διπλώματα οδήγησης. Μεταξύ των αλλαγών που εξετάζονται βρίσκεται η διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών-μελών, ώστε οι παραβάσεις και οι κυρώσεις να μπορούν να αναγνωρίζονται και να εφαρμόζονται ευκολότερα σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Αυτό σημαίνει ότι οι αρχές θα έχουν τη δυνατότητα να συνεργάζονται αποτελεσματικότερα σε ζητήματα που αφορούν παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ενώ η επιβολή προστίμων και διοικητικών κυρώσεων αναμένεται να γίνεται πιο άμεση ανεξάρτητα από τη χώρα στην οποία διαπράχθηκε η παράβαση.

Σε κάθε περίπτωση, η μετάβαση προς το ψηφιακό ευρωπαϊκό πορτοφόλι αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες αλλαγές που έχουν σχεδιαστεί τα τελευταία χρόνια στον τομέα των μεταφορών. Το πότε ακριβώς θα ξεκινήσει η εφαρμογή του δεν είναι ακόμα γνωστό, καθώς απαιτείται η ολοκλήρωση του απαραίτητου νομοθετικού πλαισίου, η ανάπτυξη των σχετικών ψηφιακών υποδομών και η προσαρμογή των εθνικών συστημάτων των κρατών-μελών στα νέα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Σημειώνεται βέβαια πως στην χώρα μας υπάρχει ήδη ένα αντίστοιχο σύστημα, το οποίο είναι φυσικά η εφαρμογή Wallet του gov.gr, η οποία μας επιτρέπει να διατηρούμε ένα αντίστοιχο ψηφιακό πορτοφόλι στο smartphone μας. Αντίθετα, όμως, με την πρόταση που προωθεί τώρα η Ε.Ε., το wallet προορίζεται για χώρα αποκλειστικά εντός συνόρων και δεν έχει πανευρωπαϊκή ισχύ.

carandmotor.gr