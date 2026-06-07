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Κύπρος και Γαλλία υπογράφουν τη συμφωνία SOFA για τη φιλοξενία γαλλικών δυνάμεων

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Συνάντηση του Βασίλη Πάλμα με τη Γαλλίδα ομόλογό του Κατρίν Βοτρέν στη Λευκωσία – Η συμφωνία αφορά τη διεξαγωγή ανθρωπιστικών επιχειρήσεων στην περιοχή.

Συμφωνία Status of Forces Agreement (SOFA) μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Γαλλίας, θα υπογράψουν τη Δευτέρα στη Λευκωσία, ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας με τη Γαλλίδα ομόλογό του, Κατρίν Βoτρέν, σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ.

Όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, οι Υπουργοί Άμυνας και Γαλλίας θα υπογράψουν τη συμφωνία στο πλαίσιο διμερούς συνάντησής τους το απόγευμα της Δευτέρας στους χώρους του Συνεδριακού Κέντρου Φιλοξενία, μετά το πέρας του άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων (Άμυνας) που θα φιλοξενηθεί στη Λευκωσία, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας ΕΕ.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, είχε ανακοινώσει κατά την επίσημη επίσκεψη στη Λευκωσία του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν τον Απρίλιο, ότι εντός Ιουνίου, θα υπογραφεί η Συμφωνία SOFA που θα αφορά τη φιλοξενία γαλλικών δυνάμεων σε κυπριακό έδαφος στο πλαίσιο ανθρωπιστικών επιχειρήσεων στην περιοχή.

Πηγή: KYΠΕ

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