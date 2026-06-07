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Η ώρα της κρίσης: Πιθανή παραίτηση Αναστασίου από την προεδρία της ΕΔΕΚ - Οργανωτική συρρίκνωση Οικολόγων

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Συνεδριάζουν οι Κεντρικές Επιτροπές μετά τον αποκλεισμό από τη Βουλή - Απολογισμός και λήψη αποφάσεων για την επόμενη μέρα

Σε απολογισμό των αποτελεσμάτων που είχαν στις βουλευτικές εκλογές και τη λήψη αποφάσεων μετά τα νέα δεδομένα που δημιουργήθηκαν από το γεγονός ότι έμειναν εκτός Βουλής, προβαίνουν σήμερα ΕΔΕΚ και Κίνημα Οικολόγων.

Η Κεντρική Επιτροπή της ΕΔΕΚ συνεδριάζει το πρωί στη Λευκωσία για απολογισμό του εκλογικού αποτελέσματος της 24ης Μαΐου και εξετάζει πώς θα πορευθεί το κόμμα μετά το αρνητικό αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, ενδέχεται να υποβάλει την παραίτησή του ο Πρόεδρος του κόμματος, Νίκος Αναστασίου, αναλαμβάνοντας το μερίδιο της ευθύνης που του αναλογεί για την αποτυχία εισόδου στη Βουλή, ωστόσο δεν αναμένεται κάτι τέτοιο να γίνει αποδεκτό.

Πρωί συνεδριάζει και η Κεντρική Επιτροπή του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών με θέματα τον απολογισμό των Βουλευτικών εκλογών και την αναδιοργάνωση του.

Αρμόδιες πηγές διευκρίνισαν στο ΚΥΠΕ ότι η Πολιτική Επιτροπή του κινήματος έχει ήδη χειριστεί την οικονομική αναδιοργάνωση, με βάση τον οικονομικό προγραμματισμό, καθώς το κίνημα δεν λαμβάνει πλέον κρατική χορηγία και λήφθηκε η απόφαση για κλείσιμο των επαρχιακών γραφείων και λειτουργία μόνο των κεντρικών στη Λευκωσία με συγκεκριμένο αριθμό ατόμων.

Η Κεντρική Επιτροπή, που αρχίζει τη συνεδρία της στις 10 το πρωί στη Δημοσιογραφική Εστία, θα συζητήσει το πρακτικό και οργανωτικό μέρος της αναδιοργάνωσης του κινήματος.

Και οι δύο συνεδρίες των Κεντρικών Επιτροπών αναμένεται να διαρκέσουν αρκετές ώρες.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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