«Χρυσός υδάτινος δρόμος»: Το γιγαντιαίο έργο της Κίνας στον ποταμό Γιανγκτσέ

Η Κίνα κατασκευάζει ένα γιγαντιαίο υδάτινο έργο για την επέκταση της ικανότητας ναυσιπλοΐας κατά μήκος του ποταμού Γιανγκτσέ. Στόχος είναι ο συγκεκριμένος «χρυσός υδάτινος δρόμος» να διασφαλίσει την απρόσκοπτη εμπορική ροή των αγαθών σε μία από τις πιο πολυσύχναστες εσωτερικές πλωτές οδούς παγκοσμίως, αναβαθμίζοντας παράλληλα την εσωτερική μεταφορική διασυνδεσιμότητα της χώρας.

Ο Γιανγκτσέ αποτελεί τον μεγαλύτερο ποταμό της Κίνας και συνιστά μια ζωτικής σημασίας μεταφορική αρτηρία που συνδέει την ηπειρωτική Κίνα με τις παράκτιες περιοχές της.

Το Φράγμα των Τριών Φαραγγιών στα όριά του

Το Φράγμα των Τριών Φαραγγιών αποτελεί κομβικό σημείο και βασική έξοδο για τα εμπορικά πλοία που κινούνται κατά μήκος του ποταμού. Ωστόσο, εδώ και χρόνια, η κατακόρυφη αύξηση του όγκου μεταφοράς φορτίων πίεζε τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις, αναγκάζοντάς τες να λειτουργούν ξεπερνώντας τις αρχικές προδιαγραφές της κατασκευής τους.

Επένδυση μαμούθ για τις επόμενες δεκαετίες

Το έργο έχει προϋπολογισμό 77,2 δισεκατομμυρίων γιουάν (περίπου 9,87 δισεκατομμυρίων ευρώ). Η τεχνική αναβάθμιση της κατασκευής ξεκίνησε στις 8 Ιουνίου, με σκοπό να αρθούν οι κατασκευαστικοί περιορισμοί που επιβαρύνουν σήμερα τη χρήση του φράγματος.

Με αυτόν τον τρόπο, η υποδομή θα είναι σε θέση να εξυπηρετήσει την αυξανόμενη ζήτηση μεταφοράς φορτίου για τις επόμενες δεκαετίες. Τα στοιχεία αυτά παρουσιάστηκαν από αξιωματούχους και ειδικούς στο πρόσφατο επεισόδιο της Στρογγυλής Οικονομικής Τράπεζας για την Κίνα, το οποίο φιλοξένησε το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

China's Three Gorges new waterway project has broken ground, aiming to expand shipping capacity along the Yangtze River, one of the world's busiest inland waterways.

At #ChinaEconomicRoundtable, experts share their views on greener transport, engineering innovation, job creation… pic.twitter.com/9XYZwztZtD — China Xinhua News (@XHNews) June 13, 2026

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ