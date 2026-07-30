Χριστοδουλίδης: Προεργασία όλο τον Αύγουστο για διευρυμένη διάσκεψη και επανέναρξη συνομιλιών

Βρισκόμαστε για πρώτη φορά, μετά από πάρα πολλά χρόνια, σε μια έντονη κινητικότητα για το Κυπριακό, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, σημειώνοντας ότι η παρουσία του ΓΓ των ΗΕ στην Κύπρο δεν ήταν καθόλου τυχαία, αλλά ήταν αποτέλεσμα μιας συστηματικής προσπάθειας που ξεκίνησε η Κυβέρνηση τον Μάρτιο του 2023.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, απευθυνόμενος στα μέλη των Σώματος είπε ότι «εκτός της ημερήσιας διάταξης θέλω να σας ενημερώσω για το Κυπριακό και να απαντήσω αν έχετε οποιαδήποτε ερωτήματα, να ακούσω τυχόν απόψεις και εισηγήσεις.

Βρισκόμαστε για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια σε μια έντονη κινητικότητα για το Κυπριακό. Η παρουσία του ΓΓ στην Κύπρο δεν ήταν καθόλου τυχαία, ήταν αποτέλεσμα μιας συστηματικής προσπάθειας που ξεκινήσαμε τον Μάρτιο του 2023.

Θέλω να χαιρετίσω ξανά την παρουσία του ΓΓ, θέλω να κρατήσω κάποια πράγματα που ο ίδιος – δεν είναι δικές μας εκτιμήσεις – δημόσια έχει αναφέρει. Πρωτίστως την απόφαση του, την πρόθεση του για την οποία έχει πάρει συγκατάθεση από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη για να συγκαλέσει μια διευρυμένη διάσκεψη, και συμφωνούμε απόλυτα, η οποία θα έχει αποτελέσματα, όχι μια διευρυμένη διάσκεψη απλώς για να γίνει.

Το πιο σημαντικό, όμως, θεωρώ, είναι ότι ακούμε τον ΓΓ για πρώτη φορά να μιλά για τις συγκλίσεις για το διαπραγματευτικό κεκτημένο, δημόσια μάλιστα, στη βάση αυτών των συγκλίσεων, ήταν κάτι που συζητήσαμε και στη διμερή συνάντηση αλλά και στην τριμερή συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Οι συγκλίσεις που απαντούν και σε πολλά άλλα ερωτήματα σε σχέση με τη μορφή της λύσης, το τι συζητούμε κ.ο.κ., θέματα, για τα οποία υπήρχε αμφιβολία πριν την κάθοδο του ΓΓ, πριν τις δηλώσεις του ΓΓ των ΗΕ.

Άρα, πέραν από την αναφορά του στις παραμέτρους των ΗΕ, η αναφορά του στις συγκλίσεις, θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική δημόσια αναφορά, απαντά σε ερωτήματα που υπήρχαν στο παρελθόν.

Από κει και πέρα, σε αυτή την προσπάθεια από τον Μάρτιο του 2026 στη συνάντηση που είχα με τον ΓΓ στις Βρυξέλλες, μετά που με ενημέρωσε για τη συνάντηση του με τον κ. Ερντογάν, κάτι που επιδιώκαμε από την αρχή πλέον γίνεται αποδεκτό από όλους είναι ο ρόλος της ΕΕ σε αυτή την προσπάθεια, ο ρόλος προς δύο κατευθύνσεις. Η μία αφορά το περιεχόμενο της λύσης, η δεύτερη αφορά τα ευρωτουρκικά και το τι επιθυμεί η Τουρκία.

Να σας ενημερώσω ότι μετά τον διορισμό, τον αναβαθμισμένο διορισμό από πλευράς της Προέδρου της Επιτροπής, έχει διορίσει τον Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως Εκπρόσωπο της ΕΕ σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια, ο κ. Φίτο θα είναι αύριο στην Κύπρο, θα συναντηθούμε στις 11 το πρωί, θα έχει συνάντηση και με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, έτσι ώστε να δούμε πώς προχωρούμε.

Ολόκληρο τον Αύγουστο συνεχίζεται η προεργασία μας, έχουμε καθορίσει το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθούμε, το διαπραγματευτικό κεκτημένο είναι εκείνο που θα καθορίσει- και σε αυτό αναφέρεται ο ΓΓ με τη μεθοδολογία-το αποτέλεσμα της διευρυμένης διάσκεψης, έτσι ώστε να πετύχουμε τον στόχο της επανέναρξης των συνομιλιών.

Άρα, συνεχίζουμε αυτή την προσπάθεια, τον Αύγουστο συνεχίζεται η προεργασία, αναμένουμε και άλλες συναντήσεις με τα ΗΕ που ανέλαβαν και την πρωτοβουλία σε σχέση με τις συγκλίσεις, έτσι ώστε μόλις ο ΓΓ το κρίνει-εμείς θεωρούμε ότι είναι εφικτό το συντομότερο δυνατόν να συγκληθεί αυτή η διευρυμένη διάσκεψη για να ανακοινώσουμε την επανέναρξη των συνομιλιών.

Ήθελα να σας ενημερώσω, γιατί αφορά όλους σας και να συζητήσουμε, ό,τι θέλετε να με ρωτήσετε, αν υπάρχουν απόψεις, εισηγήσεις, πολύ ευχαρίστως να τις ακούσω, αν απαντήσω, να συζητήσουμε».