Επέστρεψε σε τροχιά ανάπτυξης η γαλλική οικονομία το δεύτερο τρίμηνο 2026

Η οικονομία της Γαλλίας επέστρεψε σε τροχιά ανάπτυξης το δεύτερο τρίμηνο του έτους, αφού είχε καταγράψει μικρή συρρίκνωση κατά το πρώτο τρίμηνο, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση της γαλλικής στατιστικής υπηρεσίας INSEE που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη.

Η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σημείωσε ανάπτυξη 0,2%, έναντι συρρίκνωσης 0,1% το προηγούμενο τρίμηνο, χάρη στην ενίσχυση της εγχώριας ζήτησης και στις καλύτερες επιδόσεις των εξαγωγών.

Η αύξηση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) κατά την περίοδο Απριλίου–Ιουνίου ήταν σύμφωνη με τις προβλέψεις της Τράπεζας της Γαλλίας.

Ωστόσο, το αποτέλεσμα ήταν χαμηλότερο από την προηγούμενη πρόβλεψη της INSEE, η οποία έκανε λόγο για ανάπτυξη 0,3%.

Πηγή: ΚΥΠΕ