Στάση εργασίας στο λιμάνι Λεμεσού: Ανησυχούν για την υγεία τους οι μεταφορείς λόγω ακτίνων Χ - «Τα μηχανήματα αυτά είναι καρκινογόνα»

Σε αυθόρμητη στάση εργασίας κατέρχονται, από το πρωί της Πέμπτης, οι μεταφορείς Α’ τρέιλερ, στο λιμάνι της Λεμεσού. Εκφράζουν ανησυχία για την υγεία τους, μετά από τις νέες διευθετήσεις ελέγχου εμπορευματοκιβωτίων, με το σύστημα ακτινών Χ, σε κοντινή απόσταση από όπου διέρχονται με τα φορτηγά τους.

Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ, ο Κεντρικός Οργανωτικός Γραμματέας της ΠΟΒΕΚ, Κυριάκος Μουστάκας, δήλωσε ότι οι μεταφορείς έχουν σταματήσει την εργασία τους, αντιδρώντας στην απόφαση του Τμήματος Τελωνείων να μεταφέρει το ακτινοδιαγνωστικό μηχάνημα εμπορευματοκιβωτίων, σε σημείο παρά την είσοδο του τερματικού της Eurogate Container Terminal Limassol, από όπου διέρχονται δεκάδες φορές την ημέρα οι μεταφορείς.

«Οι οδηγοί τρέιλερ θεωρούν ότι τα μηχανήματα αυτά είναι καρκινογόνα και επιβλαβή για την υγεία τους και ήδη το θέμα απασχόλησε συνάντηση στο Υπουργείο Μεταφορών, όπου το Τμήμα Τελωνείων υποστήριξε ότι δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας, κάτι που αμφισβητούμε», συμπλήρωσε.

Παρά την αντίδραση των μεταφορέων και την πρόταση τους να τοποθετηθεί το σύστημα σε άλλο σημείο, συνέχισε, «δεν μας έχουν λάβει υπόψη και χθες ξεκίνησε τη λειτουργία του στο συγκεκριμένο χώρο, δίπλα από τον οποίον διέρχονται, αρκετές φορές την ημέρα, οι μεταφορείς», ενώ σημείωσε πως ο ίδιος αναμένει τη μεσολάβηση του Υπουργείου Μεταφορών για επίλυση του θέματος που προέκυψε.

Πηγή: ΚΥΠΕ