Η Jeep διακωμωδεί τη μόδα των SUV και βάζει την αυθεντικότητα στο επίκεντρο

Σε μια εποχή όπου τα SUV έχουν μετατραπεί σε σύμβολα lifestyle και εικόνας, η Jeep αποφασίζει να κάνει κάτι εντελώς διαφορετικό. Αντί να παρουσιάσει το νέο Compass μέσα σε βουνά, λάσπες και εντυπωσιακές off-road διαδρομές, επιλέγει να σατιρίσει ολόκληρη τη βιομηχανία και να υπενθυμίσει τι σημαίνει πραγματική περιπέτεια. Το αποτέλεσμα είναι η νέα παγκόσμια καμπάνια «The Great Pretenders», μια από τις πιο έξυπνες και τολμηρές διαφημιστικές δημιουργίες που έχει παρουσιάσει ποτέ η αμερικανική μάρκα.

Η ιστορία εκτυλίσσεται σε μια μικρή πόλη γεμάτη από «δήθεν» εξερευνητές. Άνθρωποι λερώνουν επίτηδες τα SUV τους με λάσπη, κολλούν φύλλα και κλαδιά στο αμάξωμα. Όλοι προσπαθούν να δημιουργήσουν την εικόνα του περιπετειώδους οδηγού, ακόμη κι αν δεν έχουν βγει ποτέ από την άσφαλτο. Και τότε εμφανίζεται το νέο Jeep Compass. Καθαρό, αυθεντικό και απόλυτα σίγουρο για τον εαυτό του, περνά ανάμεσα από τους «Great Pretenders» χωρίς να προσπαθεί να αποδείξει τίποτα. Δεν χρειάζεται ψεύτικη λάσπη, ούτε σκηνοθετημένες φωτογραφίες. Η περιπέτεια είναι μέρος της προσωπικότητάς του και αυτό ακριβώς είναι το μήνυμα που θέλει να περάσει η Jeep.

Η επιλογή του τραγουδιού «The Great Pretender» λειτουργεί ως ιδανική μεταφορά. Οι στίχοι συνοδεύουν με χιούμορ και ειρωνεία τις εικόνες, υπογραμμίζοντας ότι υπάρχουν άνθρωποι που προσποιούνται πως ζουν την περιπέτεια και άλλοι που δεν χρειάζεται να προσποιηθούν τίποτα. Η τελευταία φράση της καμπάνιας, «Some pretend. Some don't have to», συνοψίζει με τον καλύτερο τρόπο τη φιλοσοφία της μάρκας.

Στην πραγματικότητα, η Jeep κάνει κάτι πολύ πιο σημαντικό από το να διαφημίσει ένα νέο μοντέλο. Χρησιμοποιεί το Compass για να επαναπροσδιορίσει την εικόνα της στην ευρωπαϊκή αγορά. Δεν μιλά για ίππους, οθόνες, κατανάλωση ή τεχνολογίες. Δεν συγκρίνει αριθμούς ούτε υπόσχεται μεγαλύτερη αυτονομία. Αντίθετα, μιλά για ταυτότητα, αυθεντικότητα και ελευθερία. Και αυτό είναι ίσως το πιο έξυπνο στοιχείο της καμπάνιας. Χωρίς να κατονομάζει κάποιον ανταγωνιστή, στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς ολόκληρη την κατηγορία των SUV: πολλά αυτοκίνητα μοιάζουν περιπετειώδη, αλλά λίγα έχουν την περιπέτεια στο DNA τους.

Για την κυπριακή αγορά, όπου τα SUV αποτελούν μία από τις πιο δημοφιλείς επιλογές των οδηγών, το μήνυμα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Το νέο Jeep Compass δεν προσπαθεί να γίνει κάτι που δεν είναι. Προσφέρει αυθεντικότητα, ελευθερία και αυτοπεποίθηση, αξίες που συνοδεύουν τη μάρκα εδώ και περισσότερα από 80 χρόνια. Γιατί, όπως μας υπενθυμίζει η Jeep, η περιπέτεια δεν είναι μια εικόνα στα κοινωνικά δίκτυα. Δεν είναι μια επίδειξη. Είναι ένας τρόπος ζωής. Και όσοι την έχουν πραγματικά μέσα τους, δεν χρειάζεται ποτέ να το αποδείξουν.

Δείτε τη νέα διαφήμιση της Jeep εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=GkUg4JtZaGY