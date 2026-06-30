Electric Street Party για την επίσημη παρουσίαση της νέας Porsche Cayenne Electric

Σε μια βραδιά αφιερωμένη στην καινοτομία και την ηλεκτροκίνηση, η Porsche Cyprus παρουσίασε επίσημα τη νέα Porsche Cayenne Electric στο Destination Porsche Limassol, στο πλαίσιο ενός εντυπωσιακού Electric Street Party που πραγματοποιήθηκε στις 24 Ιουνίου.

Η Cayenne Electric σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου για το εμβληματικό SUV της Porsche, συνδυάζοντας την προηγμένη τεχνολογία ηλεκτροκίνησης με τις επιδόσεις, τον δυναμισμό και τη σχεδιαστική ταυτότητα που χαρακτηρίζουν διαχρονικά τη μάρκα.

Οι προσκεκλημένοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το νέο μοντέλο μέσα από μια ξεχωριστή εμπειρία, καθώς ο χώρος μεταμορφώθηκε σε ένα σύγχρονο σκηνικό φωτός και τεχνολογίας. Προβολές laser, εμπνευσμένες από τις χαρακτηριστικές αποχρώσεις της Cayenne Electric, δημιούργησαν ένα εντυπωσιακό παιχνίδι φωτός και χρωμάτων, ενώ ειδικά σχεδιασμένα cocktails και ένα δυναμικό LED Pixel Show συμπλήρωσαν την ατμόσφαιρα της βραδιάς.

Η νέα Cayenne Electric εκφράζει το όραμα της Porsche για το μέλλον της ηλεκτρικής κινητικότητας, προσφέροντας κορυφαίες επιδόσεις, προηγμένη αεροδυναμική και τεχνολογία αιχμής, χωρίς συμβιβασμούς στην οδηγική εμπειρία που αποτελεί σήμα κατατεθέν της μάρκας. Με τη νέα αυτή προσθήκη στη γκάμα της, η Porsche συνεχίζει να επαναπροσδιορίζει τα όρια της πολυτελούς ηλεκτρικής κινητικότητας.

Η νέα Porsche Cayenne Electric είναι πλέον διαθέσιμη για γνωριμία στους εκθεσιακούς χώρους της Porsche Cyprus σε Λευκωσία και Λεμεσό.