ExxonMobil και Qatar Energy στο Προεδρικό: Σε εξέλιξη συζητήσεις και για νέα τεμάχια, λέει ο Χριστοδουλίδης

Ως μια «ψήφο εμπιστοσύνης» στις προοπτικές της κυπριακής ΑΟΖ και στον ρόλο της Ανατολικής Μεσογείου ως ενεργειακού διαδρόμου προς την Ευρώπη χαρακτήρισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, τις σημερινές ανακοινώσεις των εταιρειών ExxonMobil και Qatar Energy. Κατά τη διάρκεια συνάντησής τους στο Προεδρικό Μέγαρο, ο κ. Χριστοδουλίδης αποκάλυψε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις και για περισσότερα θαλάσσια τεμάχια, την ώρα που η αμερικανική εταιρεία υπογράμμισε ότι η επόμενη μεγάλη πρόκληση είναι πλέον η ανάπτυξη των δύο υφιστάμενων κοιτασμάτων.

Αντιπροσωπεία της ExxonMobil και της Qatar Energy δέχθηκε σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, με φόντο τις ανακοινώσεις που αφορούν την κυπριακή ΑΟΖ και τις ενεργειακές προοπτικές της Ανατολικής Μεσογείου.

Καλωσορίζοντας την αντιπροσωπεία, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης εξέφρασε ικανοποίηση για τις σημερινές ανακοινώσεις, χαρακτηρίζοντάς τις «ξεκάθαρη απόδειξη και ψήφο εμπιστοσύνης» στις προοπτικές της κυπριακής ΑΟΖ, αλλά και στον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Ανατολική Μεσόγειος ως πιθανός ενεργειακός διάδρομος προς την Ευρώπη.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι η Λευκωσία προσβλέπει σε ακόμη πιο θετικές ανακοινώσεις στο εγγύς μέλλον, σημειώνοντας ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις για περισσότερα τεμάχια. Όπως είπε, υπάρχει η ελπίδα ότι σύντομα θα είναι δυνατόν να γίνουν σχετικές ανακοινώσεις.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η δραστηριοποίηση της ExxonMobil και της Qatar Energy στην κυπριακή ΑΟΖ αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις για την Κυπριακή Δημοκρατία. Εξήρε, επίσης, τον επαγγελματισμό και την ηγετική παρουσία των εταιρειών στον τομέα της ενέργειας, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για τη συνεργασία μαζί τους.

Από την πλευρά του, ο Αντιπρόεδρος της ExxonMobil, John Ardill, ανέφερε ότι η παρουσία της εταιρείας στην Κύπρο αποτελεί μια μακρά πορεία που ξεκίνησε το 2017. Όπως σημείωσε, στον τομέα της ενέργειας δεν είναι ποτέ δεδομένο ότι οι προσπάθειες θα οδηγήσουν σε αποτελέσματα, ωστόσο στην περίπτωση της Κύπρου υπήρξαν δύο κοιτάσματα, εξέλιξη την οποία χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική για τη χώρα.

Ο κ. Ardill πρόσθεσε ότι η επόμενη πρόκληση είναι η ανάπτυξη των κοιτασμάτων, τονίζοντας πως το έργο υπήρξε πολύ επιτυχές για όλους τους εμπλεκόμενους.