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Κακουργιοδικείο Πάφου: 10 χρόνια φυλάκιση σε 36χρονο για 12,5 κιλά κάνναβη και επεισοδιακή καταδίωξη

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Συντρέχουσες ποινές για τα ναρκωτικά και την αμελή οδήγηση επέβαλε το δικαστήριο – Ο κατηγορούμενος είχε εμβολίσει δύο περιπολικά της ΥΚΑΝ στην προσπάθειά του να διαφύγει τον Μάιο του 2025.

Ποινή φυλάκισης 10 χρόνων επέβαλε σήμερα το Μόνιμο Κακουργιοδικείο που συνεδριάζει στην Πάφο σε κατηγορούμενο, 36 ετών, ο οποίος κρίθηκε  ένοχος για υπόθεση που αφορούσε υπόθεση παράνομη κατοχή κάνναβης με σκοπό την προμήθεια.

Παράλληλα, το Δικαστήριο επέβαλε στον 36χρονο επιπλέον ποινή φυλάκισης τριών ετών για το αδίκημα της αμελούς οδήγησης. 

Οι δύο ποινές συντρέχουν, με αποτέλεσμα ο καταδικασθείς να εκτίσει συνολική ποινή φυλάκισης δέκα ετών.

Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση αποκαλύφθηκε τον Μάιο του 2025, όταν μέλη της ΥΚΑΝ ανέκοψαν για έλεγχο το όχημα που οδηγούσε ο τότε 35χρονος στην Πάφο. Κατά την ανακοπή, το όχημά του συγκρούστηκε με δύο υπηρεσιακά οχήματα της Αστυνομίας.

Από τις έρευνες που ακολούθησαν εντοπίστηκαν στην κατοχή του περισσότερα από 12,5 κιλά κάνναβης, καθώς και μικρή ποσότητα ουσίας που πιστεύεται ότι ήταν κοκαΐνη, ενώ στη συνέχεια συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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