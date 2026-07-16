Η Hyundai Motor απέσπασε τρεις κορυφαίες διακρίσεις στα Red Dot Awards: Design Concept 2026 για την αριστεία της στη διακίνηση του μέλλοντος

Η Hyundai Motor Company εξασφάλισε τρεις διακρίσεις στο διαγωνισμό Red Dot Award: Design Concept 2026. Τα πρωτότυπα αρθρωτά ρομπότ MobED Urban Hopper και Golf της Hyundai Motor κέρδισαν το βραβείο Best of the Best και υποψηφιότητα για το βραβείο Luminary, ενώ το compact ηλεκτρικό όχημα (EV) Concept THREE και το εκτός δρόμου ηλεκτρικό SUV CRATER Concept ανακηρύχθηκαν Winners. Μόνο έως πέντε νικητές του Best of the Best προτείνονται για το Luminary award, με τον νικητή να ανακηρύσσεται σε ειδική τελετή τον ερχόμενο Οκτώβριο.

Αυτή η διεθνής αναγνώριση υπογραμμίζει τον παγκοσμίου επιπέδου σχεδιασμό, την τεχνολογική αρτιότητα και τη φήμη μιας καινοτόμου βιομηχανίας. “Αυτή η βράβευση είναι αποτέλεσμα της σχεδιαστικής μας φιλοσοφίας και της έμπνευσης μας για το μέλλον, ώστε να προσφέρουμε διαφοροποιημένη αξία και να καινοτομούμε στις εμπειρίες των πελατών μας”, δήλωσε ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος και Επικεφαλής του Παγκόσμιου Σχεδιασμού των Hyundai & Genesis.

Τι Κάνει τα MobED Urban Hopper και Golf να ξεχωρίζουν στη ρομποτική;

Το MobED (Mobile Eccentric Droid), που αναπτύχθηκε από το εργαστήριο Robotics του Hyundai Motor Group, είναι μια πλατφόρμα ρομπότ κινητικότητας επόμενης γενιάς, σχεδιασμένη για προηγμένη προσαρμοστικότητα και επεκτασιμότητα. Κερδίζοντας το βραβείο Best of the Best και υποψηφιότητα για το βραβείο Luminary, τα πρωτότυπα MobED Urban Hopper και Golf αναδεικνύουν τις δυνατότητες αυτής της αρθρωτής πλατφόρμας.

Εξοπλισμένο με μια καινοτόμο μονάδα Drive-and-Lift (DnL) και έναν μηχανισμό έκκεντρου ελέγχου στάσης, το MobED διατηρεί τέλεια επίπεδη θέση πάνω από ανώμαλα εδάφη, κεκλιμένες επιφάνειες και κράσπεδα ύψους μέχρι 20 εκατοστά.

Το MobED Urban Hopper λειτουργεί ως συσκευή προσωπικής κινητικότητας παρόμοια με ηλεκτρικό σκούτερ, βελτιστοποιημένη για απρόσκοπτη και σταθερή αστική μετακίνηση.

Το MobED Golf λειτουργεί ως αυτόνομος βοηθός γκολφ, προσφέροντας άνετη εμπειρία hands-free στο γήπεδο.

Μέσω της συμβατότητας με ράγες στήριξης, αυτές οι υψηλής τεχνολογίας μονάδες αποδεικνύουν ότι οι καταναλωτές δεν χρειάζονται ξεχωριστά, εξειδικευμένα ρομπότ για διαφορετικές εργασίες.

Πώς το Concept THREE επαναπροσδιορίζει την Αστική Κινητικότητα;

Ο νικητής Concept THREE παρουσιάζει το όραμα της Hyundai Motor για compact ηλεκτρική κινητικότητα επόμενης γενιάς, ισορροπώντας τέλεια την αεροδυναμική απόδοση, τη συναισθηματική απήχηση και τη χρηστικότητα. Ως το μικρότερο μοντέλο στη σειρά IONIQ, το συγκεκριμένο EV εισάγει νέα χαρακτηριστικά Aero Hatch που συνδυάζουν compact διαστάσεις, μεγιστοποιημένο εσωτερικό χώρο και σπορ αναλογίες.

Το εξωτερικό το επανερμηνεύει τη σχεδιαστική γλώσσα Art of Steel της Hyundai με έναν πιο απαλό και προσιτό τρόπο.

Στο εσωτερικό, το Concept THREE διαθέτει μια ανθρωποκεντρική διάταξη με τα βασικά χειριστήρια τοποθετημένα γύρω από το τιμόνι, για να διασφαλίζεται η προσοχή και η ασφάλεια του οδηγού. Οι μαλακές επιφάνειες ταπετσαρίας και τα βιώσιμα υλικά, υποστηρίζουν την αποδοτική ηλεκτρική κινητικότητα.

Πώς είναι κατασκευασμένο το CRATER Concept για εκτός δρόμου εξερεύνηση;

Ο winner CRATER Concept, είναι ένα στιβαρό εκτός δρόμου EV σχεδιασμένο να προσφέρει σιγουριά, έλεγχο και άνεση σε απρόβλεπτο περιβάλλον. Συνδυάζοντας την κατασκευαστική αρτιότητα, λειτουργική ευκολία και συναισθηματικό σχεδιασμό, το CRATER Concept μεταμορφώνει το εκτός δρόμου EV σε έναν αξιόπιστο σύντροφο- εξερευνητή.

Το εσωτερικό του CRATER Concept είναι κατασκευασμένο για ανθεκτικότητα. Τα καθίσματα που αγκαλιάζουν το σώμα προσφέρουν εργονομική υποστήριξη. Ο κρυφός φωτισμός ενισχύει τη διαύγεια στο χώρο, χωρίς να αποσπά την προσοχή, και το σύστημα Hyundai AddGear επιτρέπει βαθιά εξατομίκευση για διαφορετικούς τρόπους ζωής.